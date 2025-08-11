ФСБ России: Саркисяна взорвал смертник

Взрыв в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб бывший « антимайдановец » , сепаратист и основатель добровольческого отряда «АрБат» Армен Саркисян, признан терактом, совершенным смертником.

Как сообщил ТАСС оперативный сотрудник ФСБ, с начала 2025 года украинские спецслужбы якобы все чаще используют диверсионный сценарий, при котором вместе с целью ликвидируются и исполнители.

Взрыв произошел 3 февраля на первом этаже здания. Саркисян получил тяжелые ранения, пережил клиническую смерть, был подключен к аппарату ИВЛ, но скончался в реанимации. Бомба сработала в момент, когда Саркисян находился в подъезде вместе с охранниками.

Изначально СК РФ возбудил дела по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. 25 июля дело переквалифицировали на теракт.