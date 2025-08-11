Зеленский Алиеву… Новый отсчет

В мире, который слишком быстро привыкает к войнам, 8 августа 2025 года в Вашингтоне прозвучала новость, дающая надежду. Лидеры Азербайджана Ильхам Алиев и Армении Никол Пашинян при поддержке и непосредственном участии Президента США Дональда Трампа подписали Совместную мирную Декларацию, которая ставит точку в одном из самых затяжных конфликтов на постсоветском пространстве. Мир был заключен именно в Вашингтоне, в Белом доме — это четкий сигнал о новом балансе сил в регионе. Президент США Дональд Трамп взял на себя роль главного миротворца и посредника, заложив основу для устойчивого мира на Южном Кавказе. В то же время стремительно исчезает российский контроль и влияние в этом стратегически важном регионе, а кремль становится аутсайдером, оказавшимся вне процесса. Это красноречиво свидетельствует о том, что Южный Кавказ выходит из зоны российского доминирования и движется к новой эре безопасности, развития и сотрудничества под эгидой США и международного сообщества.

Семь пунктов Декларации — это не сухой перечень договоренностей, а реальный план действий: создавать будущее без войны, открывать новые транспортные маршруты, отвергать реваншистские подходы, углублять экономическое партнерство и, что самое важное, гарантировать взаимное уважение к суверенитету, территориальной целостности и границам. Завершение Минского процесса ОБСЕ, запуск масштабного инфраструктурного проекта TRIPP — «Маршрут Трампа», развитие транспортных коридоров, снятие ограничений на оборонное сотрудничество с США — все это формирует новую геополитическую реальность Каспийско-Черноморского региона и делает Азербайджан и Армению примером того, что мир может быть не только мечтой, но и результатом кропотливой ежедневной работы и невероятных усилий. Украинский народ хорошо знает цену свободы и независимости, ведь мы выстояли и во время начала российской гибридной агрессии в 2014 году, и в 2022 году, когда российские оккупационные войска были под Киевом. Украина отстаивает свои международно признанные границы, и мы четко понимаем: никакие «подарки» тем, кто пришел с оружием, не принесут надежной безопасности и устойчивого мира. Только совместное давление и сильная четкая позиция, поддержанная союзниками и международными партнерами, способна заставить агрессора отказаться от террора и насилия. Украина и Азербайджанская Республика во все времена последовательно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Сегодня, когда международное сообщество говорит о долгосрочном мире для Украины, мы подчеркиваем: такой мир возможен только на основе Устава ООН, без отступлений от Конституции Украины, без торговли суверенитетом. Это не максимализм — это единственная гарантия того, что мир не рухнет из-за новой агрессии.