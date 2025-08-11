USD 1.7000
Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России

Тайвань удваивает арсенал зенитных ракет

Власти Тайваня планируют закупить еще 28 комплектов ракетных систем залпового огня M-142 (HIMARS), а также девять дополнительных комплектов зенитных ракетных комплексов класса «земля-воздух» (NASAMS), сообщило местное издание Taipei Times со ссылкой на военные источники.

Издание напоминает, что ранее Тайбэй приобрел у США 29 установок HIMARS, из которых первые 11 поступили в прошлом году. Теперь власти намерены почти удвоить их число — до 57. Согласно данным источников, новый контракт на поставку HIMARS оценивается в сумму около $1,33 млрд. Дополнительные комплексы NASAMS и другие виды ракет могут обойтись примерно в $3,68 млрд. Новые системы планируется разместить в районе Тайбэя.

Также сообщается, что количество закупленных тактических ракетных комплексов MGM-140 (ATACMS) увеличено с 64 до 84.

Отмечается, что первые тайваньские учения с боевой стрельбой из HIMARS состоялись 12 мая на базе Цзюпэн в Маньчжоу. В июле их использовали на ежегодных военных учениях «Ханьгуан 2025».

Ранее сообщалось, что Тайвань 4 августа получил первую партию ударных беспилотников Altius-600M, закупленных в США.

