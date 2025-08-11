Встреча на Аляске может встряхнуть рынки

Заявления по итогам планируемой на Аляске встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут «оживить» мировые рынки, сообщает в понедельник турецкое издание Dünya.

«События в отношениях между США и Россией вновь стали одним из важных вопросов, за которыми следят мировые рынки. Колебания вызвали тарифные угрозы в адрес стран, торгующих с Россией, и призывы к прекращению войны в Украине. В последний момент было объявлено, что президент США Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в пятницу, 15 августа, на Аляске», – отмечает издание.

Аналитик Уфук Корджан считает, что заявления, сделанные после саммита, могут усилить колебания на рынках в обе стороны. Он добавил, что оптимизм может возрасти, если по итогам встречи будут получены позитивные сигналы о прекращении войны.

«В противном случае, если соглашение не будет достигнуто, а Россия подвергнется дополнительным санкциям, на рынках стран, торгующих с этой страной, может возникнуть беспокойство», – уточнила Dünya.