Азербайджан готовит ответный удар России
Встреча на Аляске может встряхнуть рынки

Заявления по итогам планируемой на Аляске встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут «оживить» мировые рынки, сообщает в понедельник турецкое издание Dünya.

«События в отношениях между США и Россией вновь стали одним из важных вопросов, за которыми следят мировые рынки. Колебания вызвали тарифные угрозы в адрес стран, торгующих с Россией, и призывы к прекращению войны в Украине. В последний момент было объявлено, что президент США Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в пятницу, 15 августа, на Аляске», – отмечает издание.

Аналитик Уфук Корджан считает, что заявления, сделанные после саммита, могут усилить колебания на рынках в обе стороны. Он добавил, что оптимизм может возрасти, если по итогам встречи будут получены позитивные сигналы о прекращении войны.

«В противном случае, если соглашение не будет достигнуто, а Россия подвергнется дополнительным санкциям, на рынках стран, торгующих с этой страной, может возникнуть беспокойство», – уточнила Dünya.

Киев опасается предательства
Как Азербайджан стал мостом мира на Ближнем Востоке
Какие условия Трамп выдвинет Путину на Аляске?
ФСБ России: Саркисяна взорвал смертник
Стратегический завод России под ударом Украины
Украинские беспилотники пытались прорваться к Москве
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
Американские военные в Ереване
НАТО заявило о «проверке» для Путина
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла»
