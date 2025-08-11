Какие условия Трамп выдвинет Путину на Аляске?

Встреча между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным не обязательно станет провалом и может привести к заключению мирного соглашения даже с учетом территориальных уступок, однако для этого Трамп должен поставить Путину четкие условия. Об этом говорится в статье The Washington Post.

«Если Трамп сохранит свой недавно обнаруженный скептицизм в отношении конечных намерений Путина, даже окончательный мир, предполагающий территориальные уступки, может оказаться осуществимым. Но каждый следующий шаг должен быть сделан с осторожностью», — отмечает издание.

По данным газеты, отправной точкой для пятничных переговоров станет требование Путина о том, чтобы Украина в одностороннем порядке покинула районы Донецка, которые она еще удерживает, в обмен на прекращение огня.

The Washington Post предполагает, что Трамп может ответить предложением европейских союзников — сначала Россия должна согласиться на прекращение огня как предварительное условие для любого взаимного обмена территориями. В таком случае обмен оставшейся части Донецка на территории в Запорожской и Херсонской областях, которые сейчас оккупированы Россией, может быть приемлем.

Издание также указывает, что гарантии безопасности должны стать частью переговоров. Членство Украины в НАТО, по мнению авторов, не будет рассматриваться, по крайней мере до тех пор, пока Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс находятся у власти.

«Поэтому лучше всего подтолкнуть Россию к тому, чтобы она приняла, что Украина станет постоянным гарнизонным государством на восточном фланге Европы. Украина должна быть вооружена до зубов западным оружием и способна сдержать всю мощь любой будущей российской агрессии. Реалистично говоря, вопрос не в том, будет ли Россия угрожать новым нападением, а в том, когда это произойдет», — пишет WP.

При этом, подчеркивает газета, для выполнения любой сделки необходимо заручиться поддержкой украинцев. В идеале, хотя это и маловероятно, Владимир Зеленский все еще может получить приглашение на саммит на Аляске.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что встреча Трампа и Путина станет тестом на серьезность намерений российского лидера и его готовности положить конец войне.

The Times отмечает, что даже если Европа останется непоколебимой в дипломатической поддержке Украины, то у нее недостаточно сил, чтобы обеспечить Киеву выгодные условия будущего мирного соглашения или гарантировать соблюдение режима прекращения огня.