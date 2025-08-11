Названо возможное место саммита Трампа и Путина на Аляске

Встреча президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина может пройти 15 августа в самом крупном городе Аляски — Анкоридже, пишет The New York Times.

Согласно имеющимся данным, риелтор Ларри Дисброу, занимающийся краткосрочной арендой в Анкоридже и являющийся почетным консулом Германии, сообщил, что предоставил дом для размещения сотрудников Секретной службы в связи с предстоящей встречей.

«Сегодня утром со мной связались из Секретной службы США и спросили, есть ли у меня свободные места, и я согласился на нужное им окно», — сказал Дисброу.

Мэр Анкориджа Сюзанна ЛаФранс сообщила, что не получала подтверждения о проведении встречи Трампа и Путина.

«Принимать лидеров здесь, на Аляске, — обычное дело для нас. Служить местом дипломатии — часть нашей истории, поскольку мы находимся на перекрестке мира», — рассказала ЛаФранс.

Издание отмечает, что с момента вступления в должность в 2017 году Трамп посетил Аляску не менее пяти раз, преимущественно останавливаясь на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Встреча с Путиным станет его первым официальным визитом в этот штат с начала второго срока.

Президент США Дональд Трамп анонсировал саммит с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Соответствующая запись появилась 8 августа в его аккаунте в соцсети Truth Social. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил время и место проведения саммита. Эта встреча станет первой очной беседой российских и американских лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.