Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России

Как Азербайджан стал мостом мира на Ближнем Востоке

Дипломатический подъем Азербайджана неслучаен. Годы энергетического партнерства и стратегическое предвидение превратили Баку в надежного регионального игрока. Об этом говорится в аналитическом материале издания The Jerusalem Post под заголовком «Азербайджан – мост мира между Израилем и Сирией».

Издание пишет, что Баку, давно известный своей гибкой стратегией в энергетической политике и региональной безопасности, теперь, похоже, готов взять на себя роль посредника между Тель-Авивом и Дамаском. Азербайджан является одной из немногих стран, способных поддерживать параллельные и сбалансированные отношения как с Израилем, так и с мусульманским миром.

«На протяжении многих лет Баку тесно сотрудничает с Израилем, особенно в области обороны, разведки и технологий. При этом Азербайджан никогда не проводил враждебной политики в отношении Сирии. Сегодня страна, охваченная войной, остро нуждается в экономическом партнерстве и помощи в восстановлении, и Баку выходит на этот рынок с энергетическими проектами и поддержкой инфраструктуры», - отмечается в материале.

Издание напоминает, что 12 июля 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Баку с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики, включая план по поставкам азербайджанского природного газа в Сирию через Турцию, а также оказание помощи в восстановлении разрушенной энергетической инфраструктуры.

Помимо этого, отмечает издание, Баку без лишнего шума ведет технические переговоры по «урегулированию конфликта» между Израилем и Турцией, связанному с их операциями в Сирии. Эти шаги подчеркивают растущую репутацию Азербайджана как нейтральной и надежной площадки для диалога.

Однако, как подчеркивает издание, перед Баку все еще стоят серьезные вызовы. «Иран опасается растущего сближения Азербайджана с Израилем. Политическая раздробленность Сирии продолжает сохраняться, а мирный процесс невозможен без учета влияния России и Ирана в Дамаске. К тому же баланс интересов Турции, Израиля и арабских государств потребует крайне тонкой дипломатии», - говорится в материале.

Тем не менее, пишет The Jerusalem Post, дипломатический подъем Азербайджана продолжается. Сегодня в Баку проходят израильско-турецкие дискуссии и обсуждаются инициативы с Сирией. Если настоящие мирные переговоры между Израилем и Сирией когда-либо начнутся, есть реальный шанс, что этот исторический диалог состоится именно в Баку, на берегу Каспийского моря.

