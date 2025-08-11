Киев опасается предательства

Президент Украины Владимир Зеленский получил дипломатическую поддержку от Европейского союза и НАТО накануне запланированного на 15 августа саммита между лидерами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным на Аляске. В Киеве опасаются, что встреча может пройти без участия Украины, а ее результаты потенциально будут угрожать национальным интересам, пишет Reuters.

Хотя представитель Белого дома заявил, что Трамп не исключает участия Зеленского, пока готовится только двусторонний формат переговоров.

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Еврокомиссии подчеркнули, что любое мирное урегулирование должно учитывать интересы безопасности Украины и Европы. Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что любое соглашение США и России должно включать интересы Киева и Брюсселя.

Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что саммит станет «испытанием» для Путина, и подчеркнул, что Украина имеет право самостоятельно определять свое геополитическое будущее. При этом он отверг возможность юридического признания российского контроля над оккупированными украинскими территориями.

На фоне напряжённости из Москвы звучат резкие заявления: Дмитрий Медведев и Мария Захарова в воскресенье выступили с оскорбительными комментариями в адрес Европы и Украины, а прокремлёвские комментаторы прогнозируют попытки закрепить контроль России над дополнительными территориями.

Западные эксперты предупреждают, что возможное договоренность между Трампом и Путиным без участия Украины может стать катастрофой для Киева и его союзников. «То, что мы увидим с Аляски, почти наверняка станет катастрофой для Украины и Европы», — предупредил профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса Филлипс П. О’Брайен.

«Общая позиция с европейцами — это наш главный ресурс», — подчеркнул украинский аналитик Владимир Фесенко.

Отметим, что 15 августа на Аляске запланирована встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Это будет их первый официальный саммит после возвращения Трампа в Белый дом. Переговоры объявлены как двусторонние, без участия Украины или ЕС, что вызвало беспокойство в Киеве и европейских столицах. Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение по войне в Украине может включать «определенный обмен территориями на благо обеих сторон». Кремль настаивает, что условия для личной встречи Путина с Зеленским «еще далеки от выполнения».