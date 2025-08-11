USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Подписаться на уведомления
Азербайджан готовит ответный удар России
Новость дня
Азербайджан готовит ответный удар России

Киев опасается предательства

11:19 372

Президент Украины Владимир Зеленский получил дипломатическую поддержку от Европейского союза и НАТО накануне запланированного на 15 августа саммита между лидерами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным на Аляске. В Киеве опасаются, что встреча может пройти без участия Украины, а ее результаты потенциально будут угрожать национальным интересам, пишет Reuters.

Хотя представитель Белого дома заявил, что Трамп не исключает участия Зеленского, пока готовится только двусторонний формат переговоров.

Лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Еврокомиссии подчеркнули, что любое мирное урегулирование должно учитывать интересы безопасности Украины и Европы. Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что любое соглашение США и России должно включать интересы Киева и Брюсселя.

Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что саммит станет «испытанием» для Путина, и подчеркнул, что Украина имеет право самостоятельно определять свое геополитическое будущее. При этом он отверг возможность юридического признания российского контроля над оккупированными украинскими территориями.

На фоне напряжённости из Москвы звучат резкие заявления: Дмитрий Медведев и Мария Захарова в воскресенье выступили с оскорбительными комментариями в адрес Европы и Украины, а прокремлёвские комментаторы прогнозируют попытки закрепить контроль России над дополнительными территориями.

Западные эксперты предупреждают, что возможное договоренность между Трампом и Путиным без участия Украины может стать катастрофой для Киева и его союзников. «То, что мы увидим с Аляски, почти наверняка станет катастрофой для Украины и Европы», — предупредил профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса Филлипс П. О’Брайен.

«Общая позиция с европейцами — это наш главный ресурс», — подчеркнул украинский аналитик Владимир Фесенко.

Отметим, что 15 августа на Аляске запланирована встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Это будет их первый официальный саммит после возвращения Трампа в Белый дом. Переговоры объявлены как двусторонние, без участия Украины или ЕС, что вызвало беспокойство в Киеве и европейских столицах. Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение по войне в Украине может включать «определенный обмен территориями на благо обеих сторон». Кремль настаивает, что условия для личной встречи Путина с Зеленским «еще далеки от выполнения».

Киев опасается предательства
Киев опасается предательства
11:19 373
Как Азербайджан стал мостом мира на Ближнем Востоке
Как Азербайджан стал мостом мира на Ближнем Востоке
11:11 246
Какие условия Трамп выдвинет Путину на Аляске?
Какие условия Трамп выдвинет Путину на Аляске?
11:01 639
ФСБ России: Саркисяна взорвал смертник
ФСБ России: Саркисяна взорвал смертник видео
10:24 2160
Стратегический завод России под ударом Украины
Стратегический завод России под ударом Украины
08:24 4440
Украинские беспилотники пытались прорваться к Москве
Украинские беспилотники пытались прорваться к Москве обновлено 10:44
10:44 8451
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС обновлено 01:36
01:36 4502
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
10 августа 2025, 21:32 13759
Американские военные в Ереване
Американские военные в Ереване
00:48 8554
НАТО заявило о «проверке» для Путина
НАТО заявило о «проверке» для Путина
00:36 5083
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла»
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла» ВИДЕО
00:11 6855

ЭТО ВАЖНО

Киев опасается предательства
Киев опасается предательства
11:19 373
Как Азербайджан стал мостом мира на Ближнем Востоке
Как Азербайджан стал мостом мира на Ближнем Востоке
11:11 246
Какие условия Трамп выдвинет Путину на Аляске?
Какие условия Трамп выдвинет Путину на Аляске?
11:01 639
ФСБ России: Саркисяна взорвал смертник
ФСБ России: Саркисяна взорвал смертник видео
10:24 2160
Стратегический завод России под ударом Украины
Стратегический завод России под ударом Украины
08:24 4440
Украинские беспилотники пытались прорваться к Москве
Украинские беспилотники пытались прорваться к Москве обновлено 10:44
10:44 8451
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС обновлено 01:36
01:36 4502
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
10 августа 2025, 21:32 13759
Американские военные в Ереване
Американские военные в Ереване
00:48 8554
НАТО заявило о «проверке» для Путина
НАТО заявило о «проверке» для Путина
00:36 5083
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла»
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла» ВИДЕО
00:11 6855
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться