Движение – жизнь: о важности физической активности

Травматолог-ортопед НИИ травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Валид Новрузов рассказывает в интервью, опубликованному на сайте министерства, о важной роли физической активности в жизни человека, какие заболевания она предотвращает, о безопасных видах спорта для пожилых, от какой еды следует отказаться при занятии спортом… – Физическая активность – одно из важнейших условий здоровья человека. Это важно не только для поддержания нашего организма в форме, но и для улучшения общего самочувствия, повышения уровня энергии, а также для здоровой жизни. При регулярных занятиях спортом кровообращение в организме улучшается, мышцы становятся сильнее, а сердце начинает работать эффективнее. При отсутствии физической активности тело становится пассивным, замедляется обмен веществ и начинают появляться различные проблемы со здоровьем. Например, люди, которые длительное время не ведут активный образ жизни, могут столкнуться с увеличением веса, проблемами с суставами. Кроме того, физические упражнения также полезны для психического здоровья, поскольку активность высвобождает гормоны «хорошего самочувствия», помогает чувствовать себя более позитивно, снижает стресс, нормализует режим сна и улучшает общее качество жизни.

– Доктор, что полезнее: бег или ходьба? – Физические упражнения важны для поддержания здоровья. При этом для каждого человека в зависимости от его телосложения и состояния здоровья следует подобрать соответствующий вид физической активности. Ходьба — наиболее доступный, легкий и безопасный вид физических упражнений для людей всех возрастов, особенно идеальный для людей с проблемами суставов или избыточным весом. Кроме того, ходьбу можно продолжать длительное время, поскольку меньше риск утомления и травм. В это время постепенно увеличивается частота сердечных сокращений, организм лучше снабжается кислородом, нормализуется кровообращение. Поскольку бег является более интенсивным видом деятельности, он помогает быстро сжигать калории и повышает выносливость. При этом ввиду того, что бег дает большую нагрузку на суставы и кости, важно правильно выбирать обувь и уделять внимание технике бега. Если цель состоит в том, чтобы просто оставаться здоровым, то ежедневной прогулки будет достаточно. Однако если цель — это повысить выносливость, то в таком случае бег может быть более полезным. – Какие заболевания предотвращает физическая активность? – Регулярная физическая активность помогает предотвратить многие заболевания. Например, сердечно-сосудистые проблемы напрямую связаны с малоподвижным образом жизни. Чем меньше человек двигается, тем слабее кровообращение в его венах, что может привести к повышению кровяного давления и серьезным проблемам, таким как сердечные приступы и инсульты. Физические упражнения также помогают поддерживать здоровый вес и предотвращают диабет, связанный с ожирением. Кости и мышцы также ослабевают при малоподвижности. А это, в свою очередь, может с возрастом вызвать проблемы со здоровьем. Люди, которые регулярно занимаются спортом, также меньше страдают депрессией и стрессом, поскольку физическая активность высвобождает в мозге вещества, известные как «гормоны счастья». При недостаточной физической активности в организме накапливается избыточная энергия, что приводит к ожирению. По мере увеличения веса могут появиться проблемы с суставами, боли в спине и другие заболевания. – Какие физические упражнения наиболее подходят детям? – Физическая активность очень важна для здорового развития детей. Поскольку у них много энергии, для их физического и умственного развития важно быть активными в течение дня. Тренировки на свежем воздухе, такие как бег, езда на велосипеде и плавание, помогают детям весело и полезно проводить время, а также расти здоровыми. В то же время, командные игры развивают коммуникативные навыки. Родителям следует привить своим детям навыки активного образа жизни, поощрять их играть на свежем воздухе и заниматься спортом. – Также хотелось бы узнать, какие виды спорта считаются безопасными для пожилых людей? – Вид спорта для пожилых людей следует выбирать более тщательно. С возрастом тело становится не таким гибким, как был раньше, и некоторые физические нагрузки могут быть рискованными. Поэтому наиболее подходящими видами спорта для пожилых людей являются физические упражнения, которые не нагружают суставы и кости, а укрепляют организм. Одним из лучших вариантов является ходьба, поскольку она безопасна и эффективна. Ежедневная ходьба помогает поддерживать здоровье суставов. Физические упражнения в воде также очень полезны, поскольку в воде организм меньше нагружается. Аквааэробика или плавание укрепляют мышцы и сохраняют гибкость тела, не создавая при этом дополнительной нагрузки на тело. Кроме того, легкая растяжка или простая гимнастика могут помочь пожилым людям оставаться в хорошей физической форме. Помимо этого, йога и медитация расслабляют и тело, и разум. Поскольку пожилые люди становятся малоподвижными и мышцы ослабевают, им важно быть физически активными каждый день.