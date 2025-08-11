Движение – жизнь: о важности физической активности

Травматолог-ортопед НИИ травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Валид Новрузов рассказывает в интервью, опубликованному на сайте министерства, о важной роли физической активности в жизни человека, какие заболевания она предотвращает, о безопасных видах спорта для пожилых, от какой еды следует отказаться при занятии спортом…
– Физическая активность – одно из важнейших условий здоровья человека. Это важно не только для поддержания нашего организма в форме, но и для улучшения общего самочувствия, повышения уровня энергии, а также для здоровой жизни. При регулярных занятиях спортом кровообращение в организме улучшается, мышцы становятся сильнее, а сердце начинает работать эффективнее. При отсутствии физической активности тело становится пассивным, замедляется обмен веществ и начинают появляться различные проблемы со здоровьем. Например, люди, которые длительное время не ведут активный образ жизни, могут столкнуться с увеличением веса, проблемами с суставами. Кроме того, физические упражнения также полезны для психического здоровья, поскольку активность высвобождает гормоны «хорошего самочувствия», помогает чувствовать себя более позитивно, снижает стресс, нормализует режим сна и улучшает общее качество жизни.
– Доктор, что полезнее: бег или ходьба?
– Физические упражнения важны для поддержания здоровья. При этом для каждого человека в зависимости от его телосложения и состояния здоровья следует подобрать соответствующий вид физической активности. Ходьба — наиболее доступный, легкий и безопасный вид физических упражнений для людей всех возрастов, особенно идеальный для людей с проблемами суставов или избыточным весом. Кроме того, ходьбу можно продолжать длительное время, поскольку меньше риск утомления и травм. В это время постепенно увеличивается частота сердечных сокращений, организм лучше снабжается кислородом, нормализуется кровообращение. Поскольку бег является более интенсивным видом деятельности, он помогает быстро сжигать калории и повышает выносливость. При этом ввиду того, что бег дает большую нагрузку на суставы и кости, важно правильно выбирать обувь и уделять внимание технике бега. Если цель состоит в том, чтобы просто оставаться здоровым, то ежедневной прогулки будет достаточно. Однако если цель — это повысить выносливость, то в таком случае бег может быть более полезным.
– Какие заболевания предотвращает физическая активность?
– Регулярная физическая активность помогает предотвратить многие заболевания. Например, сердечно-сосудистые проблемы напрямую связаны с малоподвижным образом жизни. Чем меньше человек двигается, тем слабее кровообращение в его венах, что может привести к повышению кровяного давления и серьезным проблемам, таким как сердечные приступы и инсульты. Физические упражнения также помогают поддерживать здоровый вес и предотвращают диабет, связанный с ожирением. Кости и мышцы также ослабевают при малоподвижности. А это, в свою очередь, может с возрастом вызвать проблемы со здоровьем. Люди, которые регулярно занимаются спортом, также меньше страдают депрессией и стрессом, поскольку физическая активность высвобождает в мозге вещества, известные как «гормоны счастья». При недостаточной физической активности в организме накапливается избыточная энергия, что приводит к ожирению. По мере увеличения веса могут появиться проблемы с суставами, боли в спине и другие заболевания.
– Какие физические упражнения наиболее подходят детям?
– Физическая активность очень важна для здорового развития детей. Поскольку у них много энергии, для их физического и умственного развития важно быть активными в течение дня. Тренировки на свежем воздухе, такие как бег, езда на велосипеде и плавание, помогают детям весело и полезно проводить время, а также расти здоровыми. В то же время, командные игры развивают коммуникативные навыки. Родителям следует привить своим детям навыки активного образа жизни, поощрять их играть на свежем воздухе и заниматься спортом.
– Также хотелось бы узнать, какие виды спорта считаются безопасными для пожилых людей?
– Вид спорта для пожилых людей следует выбирать более тщательно. С возрастом тело становится не таким гибким, как был раньше, и некоторые физические нагрузки могут быть рискованными. Поэтому наиболее подходящими видами спорта для пожилых людей являются физические упражнения, которые не нагружают суставы и кости, а укрепляют организм. Одним из лучших вариантов является ходьба, поскольку она безопасна и эффективна. Ежедневная ходьба помогает поддерживать здоровье суставов. Физические упражнения в воде также очень полезны, поскольку в воде организм меньше нагружается. Аквааэробика или плавание укрепляют мышцы и сохраняют гибкость тела, не создавая при этом дополнительной нагрузки на тело. Кроме того, легкая растяжка или простая гимнастика могут помочь пожилым людям оставаться в хорошей физической форме. Помимо этого, йога и медитация расслабляют и тело, и разум. Поскольку пожилые люди становятся малоподвижными и мышцы ослабевают, им важно быть физически активными каждый день.
– При занятии спортом какие продукты следует убрать из рациона?
– Людям, занимающимся спортом, следует уделять внимание своему питанию, поскольку некоторые продукты могут снизить эффективность тренировок. Например, сладкие газированные напитки обезвоживают организм и временно повышают энергию, однако быстро вызывают усталость. Жареная пища нагружает пищеварительную систему, вызывая чувство тяжести до и после тренировки. Также пищевые добавки и консерванты могут стать причиной накопления в организме ненужных веществ. Поэтому во время тренировок важно употреблять натуральную и сбалансированную пищу. Самый оптимальные вариант – это свежие фрукты и овощи, источники белка и употребление большого количества воды.
– Для занятий спортом какое время суток считается наиболее оптимальным?
– Время занятий спортом зависит от личного выбора и распорядка дня человека. Утренняя тренировка ускоряет обмен веществ и помогает энергично начать день. Люди, которые занимаются спортом по утрам, могут быть более активными и продуктивными в течение дня. Занятия вечером помогают снизить стресс, накопившийся за день. Люди, которые занимаются спортом вечером, чувствуют себя расслабленными в конце дня и лучше спят. Но упражнения перед сном могут у некоторых людей нарушить режим сна.
Главное, чтобы организм не оставался в бездействии в течение дня. И утренние, и вечерние занятия спортом оказывают положительное влияние на здоровье человека.
– Какие ежедневные упражнения для поддержания своего тело в форме следует выполнять людям, которые не занимаются спортом?
– Малоподвижный образ жизни очень вреден для здоровья. Однако не у всех есть время и возможность заниматься спортом. При этом те, кто не занимается спортом, могут оставаться активными, добавляя простые физические упражнения в свою повседневную жизнь. Для этого можно больше двигаться, внеся небольшие изменения в повседневную жизнь. Например, в этом отношении полезнее ходьба по лестнице вместо лифта, каждый час вставать с рабочего места для небольшой разминки, а также ходить пешком вместо поездок на короткие расстояния на машине или общественном транспорте. Работа по дому, в саду или даже простые движения под музыку помогут поддерживать активность организма. Кроме того, простые действия во время просмотра телевизора также могут оказать положительное влияние на здоровье. По мере уменьшения физической активности тело становится вялым и появляются различные проблемы со здоровьем. Поэтому важно увеличивать количество легких физических упражнений в повседневной жизни, даже если вы не занимаетесь спортом.
Физическая активность является неотъемлемой частью здорового образа жизни. Для того, чтобы быть здоровым и энергичным, важно физическую активность сделать привычкой. Для этого не нужны тяжелые тренировки. Независимо от того, является ли человек профессиональным спортсменом или просто хочет оставаться здоровым, важно не держать тело пассивным. Ходьба, бег трусцой, простые упражнения и больше движения в повседневной жизни важны для долгосрочного здоровья. Каждый должен выбрать тот вид деятельности, который подходит его организму, и сделать это привычкой. Следует знать, что здоровый образ жизни формируется из маленьких шагов, выполняемых каждый день.