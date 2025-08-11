USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Подписаться на уведомления
Азербайджан готовит ответный удар России
Новость дня
Азербайджан готовит ответный удар России

Литий рванул вверх

11:27 141

Цены на литий, который используется для производства аккумуляторов, резко выросли в понедельник на фоне закрытия одной из крупнейших шахт в Китае, сообщает Bloomberg.

Ранее крупнейший в мире производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL) подтвердил закрытие своей шахты Jianxiawo в Китае в связи с истечением срока лицензии.

По данным издания, добыча на шахте будет приостановлена минимум на три месяца. На нее приходится около 6% мировой добычи лития, а на другие шахты в этом регионе — еще как минимум 5%. Этот шаг со стороны отраслевого гиганта вызвал резкую реакцию рынка: цены на литий на фьючерсной бирже в Гуанчжоу выросли до дневного лимита, акции китайской Tianqi Lithium подскочили на 19%, а Ganfeng Lithium – на 21%.

В настоящее время производители лития сталкиваются с переизбытком предложения на мировом рынке, что усугубляется снижением спроса на электромобили — в том числе из-за решения президента США Дональда Трампа отменить налоговые стимулы для отрасли.

Литий представляет собой легкий металл с высокой химической активностью, который применяется в различных сферах — от медицины и электроники до производства аккумуляторов.

Киев опасается предательства
Киев опасается предательства
11:19 378
Как Азербайджан стал мостом мира на Ближнем Востоке
Как Азербайджан стал мостом мира на Ближнем Востоке
11:11 250
Какие условия Трамп выдвинет Путину на Аляске?
Какие условия Трамп выдвинет Путину на Аляске?
11:01 644
ФСБ России: Саркисяна взорвал смертник
ФСБ России: Саркисяна взорвал смертник видео
10:24 2167
Стратегический завод России под ударом Украины
Стратегический завод России под ударом Украины
08:24 4443
Украинские беспилотники пытались прорваться к Москве
Украинские беспилотники пытались прорваться к Москве обновлено 10:44
10:44 8451
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС обновлено 01:36
01:36 4502
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
10 августа 2025, 21:32 13765
Американские военные в Ереване
Американские военные в Ереване
00:48 8554
НАТО заявило о «проверке» для Путина
НАТО заявило о «проверке» для Путина
00:36 5085
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла»
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла» ВИДЕО
00:11 6857

ЭТО ВАЖНО

Киев опасается предательства
Киев опасается предательства
11:19 378
Как Азербайджан стал мостом мира на Ближнем Востоке
Как Азербайджан стал мостом мира на Ближнем Востоке
11:11 250
Какие условия Трамп выдвинет Путину на Аляске?
Какие условия Трамп выдвинет Путину на Аляске?
11:01 644
ФСБ России: Саркисяна взорвал смертник
ФСБ России: Саркисяна взорвал смертник видео
10:24 2167
Стратегический завод России под ударом Украины
Стратегический завод России под ударом Украины
08:24 4443
Украинские беспилотники пытались прорваться к Москве
Украинские беспилотники пытались прорваться к Москве обновлено 10:44
10:44 8451
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС
Нетаньяху обсудил с Трампом, как добить ХАМАС обновлено 01:36
01:36 4502
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
Сенсационное заявление президента Ирана в поддержку Зангезурского коридора
10 августа 2025, 21:32 13765
Американские военные в Ереване
Американские военные в Ереване
00:48 8554
НАТО заявило о «проверке» для Путина
НАТО заявило о «проверке» для Путина
00:36 5085
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла»
Украинские разведка ударила по НПЗ «Лукойла» ВИДЕО
00:11 6857
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться