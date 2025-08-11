Литий рванул вверх

Цены на литий, который используется для производства аккумуляторов, резко выросли в понедельник на фоне закрытия одной из крупнейших шахт в Китае, сообщает Bloomberg.

Ранее крупнейший в мире производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL) подтвердил закрытие своей шахты Jianxiawo в Китае в связи с истечением срока лицензии.

По данным издания, добыча на шахте будет приостановлена минимум на три месяца. На нее приходится около 6% мировой добычи лития, а на другие шахты в этом регионе — еще как минимум 5%. Этот шаг со стороны отраслевого гиганта вызвал резкую реакцию рынка: цены на литий на фьючерсной бирже в Гуанчжоу выросли до дневного лимита, акции китайской Tianqi Lithium подскочили на 19%, а Ganfeng Lithium – на 21%.

В настоящее время производители лития сталкиваются с переизбытком предложения на мировом рынке, что усугубляется снижением спроса на электромобили — в том числе из-за решения президента США Дональда Трампа отменить налоговые стимулы для отрасли.

Литий представляет собой легкий металл с высокой химической активностью, который применяется в различных сферах — от медицины и электроники до производства аккумуляторов.