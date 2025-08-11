USD 1.7000
Трамп вводит Нацгвардию в Вашингтон

обновлено 19:17
19:17 2456

Президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в Вашингтон для усиления борьбы с преступностью, сообщают американские СМИ.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что полиция американской столицы будет переведена под прямое федеральное управление.

«Кроме того, я распорядился о переброске Нацгвардии для восстановления закона и порядка и (поддержания) общественной безопасности в Вашингтоне. Им (бойцам) будет разрешено выполнять свои обязанности как полагается», – отметил президент США.

Ранее Трамп заявлял, что преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля, а молодые люди «безнаказанно грабят, калечат и стреляют в невинных граждан». Он выступал за изменение законодательства столицы, чтобы власти могли приговаривать к длительным срокам за уличные нападения, в том числе несовершеннолетних.

*** 11:44

Администрация президента США Дональда Трампа планирует направить в Вашингтон несколько сотен бойцов Национальной гвардии, сообщил агентству Reuters американский чиновник.

Трамп пока не принял окончательного решения, отметил источник. По его словам, численность войск и их задачи в настоящее время продолжают уточняться.

Агентство отмечает, что это решение может быть связано с недавними заявлениями Трампа о намерении переместить бездомных подальше от столицы. При этом он заявил, что преступники «не будут никуда переселяться», так как «их посадят в тюрьму, где им и место». Трамп подчеркнул, что необходимые меры будут приняты столь же оперативно, как и в вопросе с нелегальной миграцией.

В марте американский лидер уже призывал мэра Вашингтона Мюриэль Боузер ликвидировать палаточные лагеря бездомных, отметив, что округ Колумбия «должен быть чистым и безопасным».

Похожую практику Трамп применял в июне в Лос-Анджелесе, направив туда 2 тысячи нацгвардейцев на фоне протестов, вызванных столкновениями местных жителей с федеральными агентами, обеспечивавшими соблюдение иммиграционных законов. Как сообщала в середине апреля газета The Washington Post, администрация Трампа планирует в течение первого года его правления депортировать до миллиона мигрантов.

