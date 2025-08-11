USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают

обновлено 23:23
11 августа 2025, 23:23

Армия РФ прорвала оборону ВСУ под городом Добропольем на 10 километров и быстро продвигается в глубь. Об этом сообщает украинский военный проект DeepState.

По их данным, россияне обходят тяжелые инженерно-фортификационные сооружения и качественно построенные позиции.

«Сейчас россияне смогли с помощью постоянного давления превосходящим количеством пехоты осуществить продвижение в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодезь, где проводят накопления для дальнейшего развития успеха… Также из Кучерова Яра по посадкам [россияне] пролезли в населенный пункт Веселое... За последние сутки в данном селе было зафиксировано уже около двух десятков [военнослужащих ВС РФ]», – констатирует DeepState.

В трех километрах от села Золотой Колодезь проходит стратегически важная трасса Доброполье – Краматорск, поэтому такой прорыв, если он действительно осуществлен, грозит ВСУ потерей одной из артерий снабжения, пишут авторы DeepState.

«Одновременно [российские войска]… продолжают развивать успех в направлении трассы Доброполье - Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки», – также сообщает DeepState.

* * * 12:04

Российская армия продвинулась в Донецкой области и захватила село Затышок в Покровском районе. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Кроме того, российские войска продвинулись еще в четырех населенных пунктах Донецкой области — на константиновском направлении и возле Часов Яра. «Россияне продвинулись вблизи Белицкого, Новомаркового, Дилиевки и Александро-Калиново», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская армия захватила села Новохатское и Толстое в Волновахском районе Донецкой области.

Также фиксируется продвижение российских войск в районе Дачного на границе с Днепропетровской областью. Аналитики отмечают, что большая часть населенного пункта Дачное находится в «серой зоне», где продолжаются активные боевые действия. Россияне предпринимают попытки захватить село.

В то же время в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что информация об оккупации Дачного не соответствует действительности.

