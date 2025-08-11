Российские войска прорвали оборону Украины… и стремительно наступают

Армия РФ прорвала оборону ВСУ под городом Добропольем на 10 километров и быстро продвигается в глубь. Об этом сообщает украинский военный проект DeepState.

По их данным, россияне обходят тяжелые инженерно-фортификационные сооружения и качественно построенные позиции.

«Сейчас россияне смогли с помощью постоянного давления превосходящим количеством пехоты осуществить продвижение в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодезь, где проводят накопления для дальнейшего развития успеха… Также из Кучерова Яра по посадкам [россияне] пролезли в населенный пункт Веселое... За последние сутки в данном селе было зафиксировано уже около двух десятков [военнослужащих ВС РФ]», – констатирует DeepState.

В трех километрах от села Золотой Колодезь проходит стратегически важная трасса Доброполье – Краматорск, поэтому такой прорыв, если он действительно осуществлен, грозит ВСУ потерей одной из артерий снабжения, пишут авторы DeepState.

«Одновременно [российские войска]… продолжают развивать успех в направлении трассы Доброполье - Краматорск, фиксируясь в районе Нововодяного и Петровки», – также сообщает DeepState.