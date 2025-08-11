USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Подписаться на уведомления
Азербайджан готовит ответный удар России
Новость дня
Азербайджан готовит ответный удар России

Пезешкиан предупредил Пашиняна

обновлено 17:18
17:18 4301

Экономические проекты США на Южном Кавказе могут «преследовать цели укрепления и расширения американского влияния в регионе». Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Необходимо с особой осторожностью наблюдать за будущими шагами американской стороны, которая под прикрытием инвестиционных проектов и миролюбивых заявлений может преследовать цели установления своей гегемонии на Южном Кавказе», - сказал Пезешкиан, его слова опубликованы в его телеграм-канале.

По словам иранского президента, Армения «не должна допустить участие вооруженных сил третьих стран» в реализации проекта транспортного коридора, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном.

*** 12:32 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

Премьер-министр Армении представил президенту Ирана результаты переговоров, состоявшихся в Вашингтоне, подчеркнув возможности, которые открывает для региона установленный между Арменией и Азербайджаном мир.

Пашинян подчеркнул, что региональные каналы связи будут действовать в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности.

Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
16:55 1288
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 4302
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 1232
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 5496
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8134
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 1350
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
16:47 859
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
16:02 1140
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
15:44 854
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
15:10 2349
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
14:59 1431

ЭТО ВАЖНО

Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
16:55 1288
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 4302
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 1232
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 5496
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8134
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 1350
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
16:47 859
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
16:02 1140
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
15:44 854
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
15:10 2349
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
14:59 1431
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться