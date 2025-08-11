Пезешкиан предупредил Пашиняна

Экономические проекты США на Южном Кавказе могут «преследовать цели укрепления и расширения американского влияния в регионе». Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
«Необходимо с особой осторожностью наблюдать за будущими шагами американской стороны, которая под прикрытием инвестиционных проектов и миролюбивых заявлений может преследовать цели установления своей гегемонии на Южном Кавказе», - сказал Пезешкиан, его слова опубликованы в его телеграм-канале.
По словам иранского президента, Армения «не должна допустить участие вооруженных сил третьих стран» в реализации проекта транспортного коридора, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном.
*** 12:32
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.
Премьер-министр Армении представил президенту Ирана результаты переговоров, состоявшихся в Вашингтоне, подчеркнув возможности, которые открывает для региона установленный между Арменией и Азербайджаном мир.
Пашинян подчеркнул, что региональные каналы связи будут действовать в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности.