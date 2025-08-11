Пезешкиан предупредил Пашиняна

Экономические проекты США на Южном Кавказе могут «преследовать цели укрепления и расширения американского влияния в регионе». Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Необходимо с особой осторожностью наблюдать за будущими шагами американской стороны, которая под прикрытием инвестиционных проектов и миролюбивых заявлений может преследовать цели установления своей гегемонии на Южном Кавказе», - сказал Пезешкиан, его слова опубликованы в его телеграм-канале.

По словам иранского президента, Армения «не должна допустить участие вооруженных сил третьих стран» в реализации проекта транспортного коридора, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном.