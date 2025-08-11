Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву

Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн 11 августа позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, информирует пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, король Иордании поздравил Ильхама Алиева и народ Азербайджана с продвижением мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и достигнутыми историческими результатами в Вашингтоне, выразил надежду, что эти договоренности послужат обеспечению прочного мира, безопасности и всестороннего сотрудничества в регионе.

Поблагодарив за поздравления, глава азербайджанского государства подчеркнул важность подписанной между Азербайджаном и Арменией при свидетельстве президента США Дональда Трампа совместной декларации, а также парафирования Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений и других документов с точки зрения обеспечения мира в регионе. Президент Ильхам Алиев отметил особую роль президента США Дональда Трампа в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе телефонного разговора были затронуты двусторонние отношения между Азербайджаном и Иорданией, выражено удовлетворение нынешним состоянием политических связей, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в различных сферах.