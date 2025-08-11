USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Подписаться на уведомления
Азербайджан готовит ответный удар России
Новость дня
Азербайджан готовит ответный удар России

Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву

новость дополнена
13:17 1577

Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн 11 августа позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, информирует пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, король Иордании поздравил Ильхама Алиева  и народ Азербайджана с продвижением мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и достигнутыми историческими результатами в Вашингтоне, выразил надежду, что эти договоренности послужат обеспечению прочного мира, безопасности и всестороннего сотрудничества в регионе.

Поблагодарив за поздравления, глава азербайджанского государства подчеркнул важность подписанной между Азербайджаном и Арменией при свидетельстве президента США Дональда Трампа совместной декларации, а также парафирования Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений и других документов с точки зрения обеспечения мира в регионе. Президент Ильхам Алиев отметил особую роль президента США Дональда Трампа в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе телефонного разговора были затронуты двусторонние отношения между Азербайджаном и Иорданией, выражено удовлетворение нынешним состоянием политических связей, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в различных сферах.

Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом новость дополнена
14:31 784
Стратегический завод России под ударом Украины
Стратегический завод России под ударом Украины добавлено видео; обновлено 14:30
14:30 6250
Ереван остудил пыл Ирана
Ереван остудил пыл Ирана
12:21 4538
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
13:14 1573
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
12:59 2436
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
13:17 1578
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
12:32 2505
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен обновлено 12:46
12:46 4920
Россия наступает и захватывает новые территории
Россия наступает и захватывает новые территории
12:04 2391
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
11:55 2441
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла
10:30 4611

ЭТО ВАЖНО

Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом новость дополнена
14:31 784
Стратегический завод России под ударом Украины
Стратегический завод России под ударом Украины добавлено видео; обновлено 14:30
14:30 6250
Ереван остудил пыл Ирана
Ереван остудил пыл Ирана
12:21 4538
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
13:14 1573
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
12:59 2436
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
13:17 1578
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
12:32 2505
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен обновлено 12:46
12:46 4920
Россия наступает и захватывает новые территории
Россия наступает и захватывает новые территории
12:04 2391
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
11:55 2441
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла
10:30 4611
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться