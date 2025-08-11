USD 1.7000
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО

В Беларусь прибыли первые российские подразделения для участия в совместных учениях «Запад-2025», активная фаза которых запланирована на сентябрь. По данным спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, речь идет о нескольких сотнях российских военных и десятках единиц техники. Беларусь, в свою очередь, направила свои подразделения в Россию для подготовки на учебных полигонах.

Демченко отметил, что украинская разведка и пограничники продолжают отслеживать возможное прибытие дополнительных российских сил, чтобы оценить масштабы их участия в учениях, особенно на территории Беларуси. По его словам, нынешнее количество войск РФ в стране не представляет значительной угрозы, однако нельзя исключать провокаций во время маневров.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что под прикрытием учений Россия может скрытно формировать наступательные группировки и перебрасывать войска к украинской границе.

Тем временем в Литве стартовали полевые тактические учения «Яростный волк 2025», которые пройдут с 11 по 22 августа в Варенском районе, граничащем с Беларусью, и на полигоне «Гайжюнай». В них участвуют около 350 военнослужащих и 50 единиц техники.

На первом этапе пехота будет передислоцирована в район Варены для отработки оборонных операций в населенных пунктах с использованием БМП Vilkas и другой боевой техники. На втором этапе запланированы боевые стрельбы.

Во время маневров применяются имитационные боеприпасы, пиротехника и громкие звуковые эффекты, а военная техника будет активно передвигаться по дорогам региона.

