В Баку ожидается дождь

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако вечером в отдельных районах полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-восточный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 21-24°, днем 29-34°.

В районах страны в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Местами возможны интенсивные ливни и выпадение града. Ночью и утром в отдельных горных районах местами будет наблюдаться туман. Восточный ветер в некоторых местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-25°, днем 30-35°, в горах ночью 12-17°, днем 20-25°.