Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России

В Баку ожидается дождь

13:05 1501

12 августа в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и усиление ветра.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако вечером в отдельных районах полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-восточный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 21-24°, днем 29-34°.

В районах страны в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Местами возможны интенсивные ливни и выпадение града. Ночью и утром в отдельных горных районах местами будет наблюдаться туман. Восточный ветер в некоторых местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-25°, днем 30-35°, в горах ночью 12-17°, днем 20-25°.

Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом новость дополнена
14:31 795
Стратегический завод России под ударом Украины
Стратегический завод России под ударом Украины добавлено видео; обновлено 14:30
14:30 6256
Ереван остудил пыл Ирана
Ереван остудил пыл Ирана
12:21 4543
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
13:14 1577
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
12:59 2441
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
13:17 1578
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
12:32 2508
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен обновлено 12:46
12:46 4924
Россия наступает и захватывает новые территории
Россия наступает и захватывает новые территории
12:04 2392
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
11:55 2444
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла
10:30 4614

