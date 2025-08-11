В Баку ожидается дождь

12 августа в некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и усиление ветра.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако вечером в отдельных районах полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-восточный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным.
Температура воздуха составит ночью 21-24°, днем 29-34°.
В районах страны в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Местами возможны интенсивные ливни и выпадение града. Ночью и утром в отдельных горных районах местами будет наблюдаться туман. Восточный ветер в некоторых местах временами усилится.
Температура воздуха ночью составит 21-25°, днем 30-35°, в горах ночью 12-17°, днем 20-25°.