В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу членов банды, которые после убийства двух пожилых женщин в селе Ибрагимхаджилы Товузского района подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления.

Как сообщает haqqin.az, три года назад, 25 июля, в ночное время в доме 68-летней Ягут Гулиевой в селе Ибрагимхаджилы Товузского района произошел пожар. В результате сгорели конструкции дома, находившееся в нем имущество, а также хозяйственные постройки. На место происшествия были привлечены пожарные и сотрудники полиции. После тушения пожара были обнаружены обгоревшие тела Я.Гулиевой, а также ее родственницы и близкой соседки 70-летней Хагигат Джаббаровой.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры района, преступление было раскрыто по горячим следам. Следствием установлено, что жители этого же села — Эльджан Багиров (2003 г.р.) совместно с Г.Гулиевым (2005 г.р.) с целью кражи проникли в дом Ягут Гулиевой, а затем, чтобы избежать разоблачения, так как их заметили Хагигат Джаббарова и Ягут Гулиева, нанесли женщинам ножевые ранения, от которых те скончались. После они подожгли дом.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц), 120.2.7 (убийство двух или более лиц) и 120.2.11 (убийство, связанное с разбоем или вымогательством) УК Азербайджана.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемые причастны и к другим преступлениям. Было установлено, что они совместно с жителями села по имени Анар, Самир, Рома, Намеддин и Новруз ранее совершали кражи в соседних районах, поселках, а также в своем селе. Они проникали в дома различных лиц, а также воровали овец и ягнят из сараев, после чего продавали их в районном центре.

Потерпевший Рамиз Гулиев в показаниях заявил, что ночью ему позвонили и сообщили о пожаре в доме его родителей. Он сразу поехал туда. Когда прибыл, стал свидетелем того, что его мать и жена дяди погибли в огне: «Местом происшествия был дом моего отца. Мать жила там одна. Так как дома находились рядом, жена моего дяди часто приходила к ней. В тот день мать была больна, поэтому жена дяди осталась у нее на ночь. О пожаре я узнал на следующий день. О том, кто совершил преступление, нам сообщили через три дня. С обвиняемыми я не примирился».

В результате происшествия потерпевшему был причинен материальный ущерб более чем на 40 тысяч манатов.

Согласно приговору суда, Э.Багиров приговорен к пожизненному лишению свободы, Г.Гулиев — к 10 годам. Члены группы, обвиненные в кражах, получили сроки от 9 лет 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы.