Израиль на годы отбросил ядерную программу Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что ударами по ядерным объектам Ирана в июне удалось значительно замедлить развитие его ядерной программы и создание оружия.

«Что касается Ирана, то мы нанесли ему очень значительный ущерб, отбросив его на годы назад», — заявил Нетаньяху на пресс-конференции.

Он отметил, что иранская сторона была «всего в нескольких месяцах от создания ядерных возможностей или ядерных бомб, все это было отодвинуто».

Глава израильского правительства сравнил ядерную программу Ирана с метастазами при удалении рака и добавил, что «они попытаются восстановиться», призвав сохранять полную бдительность.

«Мы готовы к любому сценарию. Иранцы также готовятся к различным вариантам, которые я здесь подробно описывать не буду», — подчеркнул Нетаньяху.