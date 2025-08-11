USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Подписаться на уведомления
Азербайджан готовит ответный удар России
Новость дня
Азербайджан готовит ответный удар России

Израиль на годы отбросил ядерную программу Ирана

13:17 628

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что ударами по ядерным объектам Ирана в июне удалось значительно замедлить развитие его ядерной программы и создание оружия.

«Что касается Ирана, то мы нанесли ему очень значительный ущерб, отбросив его на годы назад», — заявил Нетаньяху на пресс-конференции.

Он отметил, что иранская сторона была «всего в нескольких месяцах от создания ядерных возможностей или ядерных бомб, все это было отодвинуто».

Глава израильского правительства сравнил ядерную программу Ирана с метастазами при удалении рака и добавил, что «они попытаются восстановиться», призвав сохранять полную бдительность.

«Мы готовы к любому сценарию. Иранцы также готовятся к различным вариантам, которые я здесь подробно описывать не буду», — подчеркнул Нетаньяху.

Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом новость дополнена
14:31 801
Стратегический завод России под ударом Украины
Стратегический завод России под ударом Украины добавлено видео; обновлено 14:30
14:30 6263
Ереван остудил пыл Ирана
Ереван остудил пыл Ирана
12:21 4549
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
13:14 1580
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
12:59 2444
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
13:17 1580
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
12:32 2512
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен обновлено 12:46
12:46 4926
Россия наступает и захватывает новые территории
Россия наступает и захватывает новые территории
12:04 2393
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
11:55 2446
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла
10:30 4616

ЭТО ВАЖНО

Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом новость дополнена
14:31 801
Стратегический завод России под ударом Украины
Стратегический завод России под ударом Украины добавлено видео; обновлено 14:30
14:30 6263
Ереван остудил пыл Ирана
Ереван остудил пыл Ирана
12:21 4549
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
13:14 1580
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
12:59 2444
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
13:17 1580
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
12:32 2512
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен обновлено 12:46
12:46 4926
Россия наступает и захватывает новые территории
Россия наступает и захватывает новые территории
12:04 2393
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
11:55 2446
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла
10:30 4616
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться