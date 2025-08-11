USD 1.7000
Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России

Фейзуллаев и Аббасов убили и расчленили человека

13:23 1422

8 августа в прокуратуру Насиминского района поступила информация об убийстве жителя района, 33-летнего Искендера Алиева, в его собственном доме.

Следствие установило, что 4 августа, около четырех часов утра, Фазиль Фейзуллаев и Ульви Аббасов, действуя по предварительному сговору и из корыстных побуждений, убили во сне Искендера Алиева, с которым вместе снимали жилье. После этого с целью скрыть преступление Фейзуллаев расчленил тело, сложил части в полиэтиленовые пакеты и вывез их в Агсуинский район, где выбросил в разных местах.

Уголовное дело расследуется по статьям 120.2.1 (убийство, совершенное группой лиц), 120.2.5 (убийство из корыстных побуждений), 120.2.9 (убийство лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии) и 245 (надругательство над телом умершего) Уголовного кодекса.

На основании собранных доказательств Фазиль Фейзуллаев и Ульви Аббасов привлечены в качестве обвиняемых. По ходатайству следствия и представлению прокурора суд избрал им меру пресечения в виде ареста.

В настоящее время по делу продолжается предварительное расследование.

Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом новость дополнена
14:31 804
Стратегический завод России под ударом Украины
Стратегический завод России под ударом Украины добавлено видео; обновлено 14:30
14:30 6263
Ереван остудил пыл Ирана
Ереван остудил пыл Ирана
12:21 4549
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
13:14 1581
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
12:59 2447
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
13:17 1580
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
12:32 2512
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен обновлено 12:46
12:46 4928
Россия наступает и захватывает новые территории
Россия наступает и захватывает новые территории
12:04 2395
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
11:55 2447
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла
10:30 4616

