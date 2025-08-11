Фейзуллаев и Аббасов убили и расчленили человека

8 августа в прокуратуру Насиминского района поступила информация об убийстве жителя района, 33-летнего Искендера Алиева, в его собственном доме.

Следствие установило, что 4 августа, около четырех часов утра, Фазиль Фейзуллаев и Ульви Аббасов, действуя по предварительному сговору и из корыстных побуждений, убили во сне Искендера Алиева, с которым вместе снимали жилье. После этого с целью скрыть преступление Фейзуллаев расчленил тело, сложил части в полиэтиленовые пакеты и вывез их в Агсуинский район, где выбросил в разных местах.

Уголовное дело расследуется по статьям 120.2.1 (убийство, совершенное группой лиц), 120.2.5 (убийство из корыстных побуждений), 120.2.9 (убийство лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии) и 245 (надругательство над телом умершего) Уголовного кодекса.

На основании собранных доказательств Фазиль Фейзуллаев и Ульви Аббасов привлечены в качестве обвиняемых. По ходатайству следствия и представлению прокурора суд избрал им меру пресечения в виде ареста.

В настоящее время по делу продолжается предварительное расследование.