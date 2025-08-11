Индия присматривается к американским и российским истребителям

Эти истребители могут способствовать усилению ВВС Индии, пока индийские военные не получат к 2035 году свой собственный самолет AMCA. Однако, по словам собеседников издания, официальные обсуждения по данному вопросу в настоящее время не ведутся ни с российской, ни с американской стороной.

Также отмечается, что Дели ведет активные усилия по заключению соглашения с Францией на поставку дополнительной партии истребителей Rafale. В общей сложности Индия планирует закупить 114 самолетов, при этом основную часть из них намерены производить на собственной территории. Отдельно ВМС Индии планируют закупить 26 палубных истребителей Rafale Marine для оснащения авианосца INS Vikrant, поставки которых ожидаются в период с 2028 по 2030 год.

В настоящее время ВВС страны располагают 31 эскадрильей, в каждой из которых насчитывается от 16 до 18 истребителей. Однако это число может сократиться до 29 из-за вывода из состава ВВС устаревших советских МиГ-21.