Трамп спрятал портреты Обамы и Бушей в Белом доме

Президент США Дональд Трамп распорядился убрать портреты своих предшественников Барака Обамы и Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего из зоны видимости посетителей Белого дома. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации издания, портрет Обамы, который ранее висел у входа в Белый дом, был перемещен к вершине парадной лестницы, ведущей в частную резиденцию президента. Эта часть здания закрыта для посетителей и доступна только членам семьи президента, сотрудникам Секретной службы и ограниченному кругу работников администрации Белого дома. Аналогичным образом были перемещены портреты Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.

CNN отмечает, что данный шаг подчеркивает давнюю напряженность в отношениях между Трампом и Обамой. Нынешний президент неоднократно обвинял Обаму в государственной измене, утверждая, что его администрация сфабриковала разведданные о вмешательстве России в выборы США. Также у Трампа сохраняются разногласия с семьей Бушей, хотя Джордж Буш-младший с супругой присутствовали на инаугурации Трампа, они не участвовали в последующих официальных мероприятиях.

Собеседники CNN рассказали, что Трамп лично контролирует все изменения в интерьере Белого дома, вплоть до мелких деталей.

Ранее портрет Обамы уже меняли. Его перевесили с одного конца Большого фойе в другой и заменили картиной, изображающей попытку покушения на Трампа во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания.

Согласно протоколу Белого дома, портреты последних президентов должны располагаться на видных местах у входа, чтобы их могли видеть гости и туристы во время официальных мероприятий.