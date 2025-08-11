Иран обозначил свои условия

Иран готов пойти на некоторые ограничения своей ядерной программы, однако отказ от обогащения урана невозможен. Об этом в интервью японскому агентству Kyodo заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

«Иран может быть гибким в вопросах мощности и ограничений на обогащение, но при этом ни при каких условиях не согласится прекратить обогащение урана», — подчеркнул он.

По словам Тахт-Раванчи, Иран намерен опираться исключительно на собственные силы, а не на «пустые обещания» со стороны других стран. Если США будут настаивать на полном отказе от обогащения, сделка не состоится.

Кроме того, Вашингтон должен предоставить гарантии того, что атаки на Иран не повторятся. В ходе переговоров также может быть поднят вопрос о компенсации со стороны США за авиаудары, произошедшие в июне.