Азербайджанцев депортируют из России

Из Свердловской области России с января по июль на родину выдворили почти 1 000 мигрантов-нарушителей, пишут российские СМИ.

Большинство из выдворенных составляют граждане стран Центральной Азии. Так, за указанный период было отправлено на родину более 400 человек из Таджикистана, почти 300 уроженцев Узбекистана и более 130 нелегалов из Кыргызстана.

Также в списке депортированных 33 азербайджанца. Небольшое количество иностранных граждан из Грузии, Египта и Китая (от 1 до 6 человек) также были вынуждены покинуть территорию региона. По данным ведомства, все выдворенные лица прибыли в Россию с целью трудоустройства, однако находились на территории страны без законных оснований.