USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Подписаться на уведомления
Азербайджан готовит ответный удар России
Новость дня
Азербайджан готовит ответный удар России

Европа не будет играть по правилам Трампа и Путина

13:58 736

Европейские страны не поддержат мирное урегулирование российско-украинской войны, если оно будет предусматривать территориальные уступки в пользу Москвы, поскольку это может привести к усилению России. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Власти России должны понять, что Запад, европейские государства, не примут российские условия», – сказал Туск на пресс-конференции.

Он пояснил, что речь идет о возможных уступках со стороны Украины. «Мы не можем допустить, чтобы Россия вышла из этой войны еще более сильной», – указал Туск.

Премьер также подчеркнул, что любые обсуждения возможного обмена территориями между Москвой и Киевом невозможны без участия Украины. Он добавил, что важность сохранения целостности Украины «это не только вопрос солидарности с нашим соседом, но и нашей собственной безопасности».

Туск также сообщил, что США пообещали проконсультироваться с европейскими партнерами перед саммитом американского и российского лидеров. 

Президент США Дональд Трамп 8 августа заявил, что Вашингтон предлагает вариант мирного соглашения, предусматривающий как территориальные уступки со стороны Киева, так и возврат Москвой части украинских регионов, находящихся под контролем России. При этом он подчеркнул, что «(президент Украины Владимир) Зеленский должен быть готов что-то подписать».

В тот же день Трамп выразил надежду на проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным, запланированной на 15 августа на Аляске. Позднее эту информацию подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, основное внимание в ходе переговоров будет уделено поиску вариантов устойчивого и долговременного урегулирования конфликта в Украине. 

Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом новость дополнена
14:31 821
Стратегический завод России под ударом Украины
Стратегический завод России под ударом Украины добавлено видео; обновлено 14:30
14:30 6278
Ереван остудил пыл Ирана
Ереван остудил пыл Ирана
12:21 4560
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
13:14 1591
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
12:59 2454
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
13:17 1584
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
12:32 2516
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен обновлено 12:46
12:46 4935
Россия наступает и захватывает новые территории
Россия наступает и захватывает новые территории
12:04 2395
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
11:55 2449
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла
10:30 4623

ЭТО ВАЖНО

Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом новость дополнена
14:31 821
Стратегический завод России под ударом Украины
Стратегический завод России под ударом Украины добавлено видео; обновлено 14:30
14:30 6278
Ереван остудил пыл Ирана
Ереван остудил пыл Ирана
12:21 4560
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
13:14 1591
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
12:59 2454
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
13:17 1584
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
12:32 2516
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен обновлено 12:46
12:46 4935
Россия наступает и захватывает новые территории
Россия наступает и захватывает новые территории
12:04 2395
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
11:55 2449
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла
10:30 4623
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться