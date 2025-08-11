Европа не будет играть по правилам Трампа и Путина

Европейские страны не поддержат мирное урегулирование российско-украинской войны, если оно будет предусматривать территориальные уступки в пользу Москвы, поскольку это может привести к усилению России. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Власти России должны понять, что Запад, европейские государства, не примут российские условия», – сказал Туск на пресс-конференции.

Он пояснил, что речь идет о возможных уступках со стороны Украины. «Мы не можем допустить, чтобы Россия вышла из этой войны еще более сильной», – указал Туск.

Премьер также подчеркнул, что любые обсуждения возможного обмена территориями между Москвой и Киевом невозможны без участия Украины. Он добавил, что важность сохранения целостности Украины «это не только вопрос солидарности с нашим соседом, но и нашей собственной безопасности».

Туск также сообщил, что США пообещали проконсультироваться с европейскими партнерами перед саммитом американского и российского лидеров.

Президент США Дональд Трамп 8 августа заявил, что Вашингтон предлагает вариант мирного соглашения, предусматривающий как территориальные уступки со стороны Киева, так и возврат Москвой части украинских регионов, находящихся под контролем России. При этом он подчеркнул, что «(президент Украины Владимир) Зеленский должен быть готов что-то подписать».

В тот же день Трамп выразил надежду на проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным, запланированной на 15 августа на Аляске. Позднее эту информацию подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, основное внимание в ходе переговоров будет уделено поиску вариантов устойчивого и долговременного урегулирования конфликта в Украине.