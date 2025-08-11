Раскол в Иране из-за «маршрута Трампа». Аятоллы угрожают, а реформаторы заглаживают

В иранской политической элите наметился раскол по поводу подписанных 8 августа в Вашингтоне исторических соглашений между лидерами Азербайджана, Армении и США. Близкие к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозили войной из-за договоренностей о передаче на 99 лет в аренду США Зангезурского коридора, получившего название «маршрут Трампа». Тем не менее президент исламской республики Масуд Пезешкиан и его кабинет заявляют, что соглашение не представляет угрозы интересам Тегерана. Как сообщалось ранее, после подписания соглашения по «маршруту Трампа» советник верховного лидера, бывший министр иностранных дел Али Акбар Велаяти заявил, что Иран не допустит открытия Зангезурского коридора, а Кавказ «превратится в могилу для наемников Трампа». Говоря о «наемниках», он подразумевал сведения, появившиеся в ряде зарубежных СМИ накануне вашингтонского саммита. В публикациях утверждалось, что коридор будет передан в аренду американской компании, а его безопасность обеспечат около тысячи сотрудников частной военной компании из США. При этом данные детали отсутствуют в документе, подписанном в Белом доме.

По соглашению, все вопросы, связанные с созданием и работой «маршрута Трампа», будут определены в ходе переговоров рабочих групп. В частности, именно в будущей итоговой договоренности должно быть закреплено, как будет интерпретироваться обязательство Армении обеспечить беспрепятственное сообщение между Азербайджаном и Нахчываном. Тем не менее иранское руководство, не дожидаясь проработки деталей, восприняло сообщения о привлечении американских наемников как официальный факт и уже сейчас грозит военным ответом. Вслед за Велаяти с аналогичным заявлением выступил заместитель командующего КСИР по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани. По его словам, Тегеран не допустит создания «американского коридора» у своих границ. Джавани считает, что против функционирования этого коридора также выступит Россия, а значит, новому влиянию Вашингтона на Кавказе будут противостоять Иран, Китай и РФ. Генерал добавил, что иранские власти будут «силой оружия» мешать американским планам, а Кавказ, как уже отмечалось, станет «кладбищем для наемников Трампа». На фоне этих угроз президент Масуд Пезешкиан сделал сенсационное заявление, назвав преувеличенными разговоры вокруг Зангезурского коридора и подчеркнув, что его открытие не несет угрозы интересам Ирана. «Все не так, как преувеличивают в новостях. Требования исламской республики, связанные с этим маршрутом, были учтены», — сказал Пезешкиан. На вопрос журналиста, не вызывает ли у иранского президента какой-либо озабоченности присутствие США у иранских границ, последний ответил: «Это один из вопросов. Но вопросы территориальной целостности, а также чтобы наш путь в Европу или на север не был перекрыт, были учтены. Единственная озабоченность в том, что эту дорогу будут строить американские и армянские компании».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также заявил, что не разделяет утверждения о том, что подписанные в Вашингтоне документы представляют угрозу интересам ИРИ. «Вопрос о коридоре полностью снят с повестки, речь идет о транзитном маршруте, который будет проложен под суверенитетом и юрисдикцией Армении на ее территории. Реализация этого проекта возложена на компанию, которая, как заявлено, будет американо-армянской, зарегистрированной в Армении и действующей в соответствии с законодательством этой страны», — отметил он. По словам Аракчи, иранская сторона вела многочисленные обсуждения с Арменией и Азербайджаном. «Завтра (сегодня, 11 августа. — Ред.) со мной свяжется министр иностранных дел Армении. Также позвонит премьер-министр господин Пашинян, а во вторник запланирован визит заместителя министра иностранных дел Армении в Тегеран. Мы ведем постоянные консультации со сторонами», — сообщил он. Глава МИД исламской республики подчеркнул, что позиция Ирана по Зангезуру и связанным вопросам абсолютно ясна: ИРИ приветствует любой мир между Арменией и Азербайджаном и готова сотрудничать и содействовать мирному процессу между двумя странами. «Наша позиция по региону также прозрачна: хотим, чтобы все страны региона сохраняли полный суверенитет в отношении своих территорий и поддерживаем территориальную целостность всех государств региона. Мы также отстаиваем международные границы и не приемлем их изменения», — сказал Аракчи.

Аракчи напомнил, что совместное заявление Армении и Азербайджана основывается на трех принципах: уважение суверенитета стран региона, уважение территориальной целостности и противодействие любым изменениям границ, и подчеркнул, что эти принципы полностью соответствуют позиции Ирана. При этом министр отметил, что любое иностранное присутствие в регионе в любой форме может иметь негативные последствия для мира и стабильности. Этот вопрос, по его словам, неоднократно поднимался на встречах с азербайджанской и армянской сторонами и будет подниматься вновь. «До сих пор принципиальные позиции Ирана уважались, но возможное присутствие американской компании вызывает обеспокоенность, и мы продолжим консультации по этому вопросу. Мы внимательно следим за развитием событий», — заключил Аракчи. Таким образом, из противоречивых заявлений, прозвучавших из Тегерана, видно, что близкий к реформаторскому лагерю президент Пезешкиан и его кабинет не разделяют позицию консервативных кругов о том, что Зангезурский коридор якобы направлен на изоляцию Ирана в регионе. Правительство считает, что от этого коридора могут извлечь выгоду все страны региона, включая Иран, и готовится обсудить с армянской стороной, насколько верны утверждения о размещении в Зангезуре американских наемников для обеспечения безопасности на маршруте.