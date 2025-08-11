Крипторынок бьет рекорды

По состоянию на 11 августа капитализация криптовалютного рынка достигла $4,06 трлн, из которых на биткоин приходится $2,43 трлн, а на Ethereum — $519 млрд. Согласно данным Binance на 12:46 по времени Баку, биткоин подорожал на 3,01%, достигнув $121 751, а Ethereum вырос на 1,63% — до $4 280.

Рекордная цена Ethereum была зафиксирована 10 ноября 2021 года и составила $4 868, а биткоин достиг максимума 14 июля 2025 года, поднявшись до $123 218.

За последние сутки на мировых криптобиржах ликвидировали позиции более 93,5 тысячи трейдеров на общую сумму около $300 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на биткоин: около $210,7 млн пришлись на короткие позиции и $89,74 млн — на длинные, сообщает платформа Coinglass.