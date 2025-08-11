Посол приехала успокоить взбунтовавшихся индийских гастарбайтеров в Армении

USD 1.7000
Посол Индии в Армении Нилакши Синху находится в Иджеване в связи с забастовкой индийских рабочих, которые требуют от руководства текстильного предприятия «Идж Грант Текстиль» пересмотра контракта. Об этом сообщил директор предприятия Мгер Мирзоян.

«На данный момент посол здесь и мы пытаемся достичь консенсуса», - сказал Мирзоян, пообещав позже представить подробности.

Ранее в соцсетях появились кадры, где бастующие гастарбайтеры из Индии перекрыли дорогу в Иджеване в знак протеста.

Сообщается, что рабочим из Индии не выплачивают зарплату, однако позже выяснилось, что все 205 бастующих граждан из Индии официально трудоустроены, имеют действующие трехлетние контракты и задолженности по зарплатам нет. Мирзоян сообщил, что они требуют повышения зарплаты.

На текстильном предприятии также работает 170 граждан Армении.

