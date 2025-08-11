USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Подписаться на уведомления
Азербайджан готовит ответный удар России
Новость дня
Азербайджан готовит ответный удар России

В Сумгаите расширят промышленный парк

14:25 342

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Сумгаитского химико-промышленного парка.

Согласно документу, Кабинет Министров в течение трех месяцев должен принять меры по передаче в пользование Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики 26,6676 гектара земли и проинформировать об этом главу государства.

Участок, расположенный на проспекте Сюльх в городе Сумгаите, относится к категории государственных земель промышленного, транспортного, оборонного и иного назначения и находится в пользовании ОАО «Азербору». Передача будет осуществлена на правах аренды.

Министерство экономики и Исполнительная власть Сумгаита обязаны принять необходимые меры для реализации распоряжения.

Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом новость дополнена
14:31 837
Стратегический завод России под ударом Украины
Стратегический завод России под ударом Украины добавлено видео; обновлено 14:30
14:30 6290
Ереван остудил пыл Ирана
Ереван остудил пыл Ирана
12:21 4569
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
13:14 1599
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
12:59 2460
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
13:17 1587
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
12:32 2521
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен обновлено 12:46
12:46 4941
Россия наступает и захватывает новые территории
Россия наступает и захватывает новые территории
12:04 2396
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
11:55 2450
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла
10:30 4628

ЭТО ВАЖНО

Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом
Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом новость дополнена
14:31 837
Стратегический завод России под ударом Украины
Стратегический завод России под ударом Украины добавлено видео; обновлено 14:30
14:30 6290
Ереван остудил пыл Ирана
Ереван остудил пыл Ирана
12:21 4569
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
В Гяндже вынесли приговор членам банды убийц и поджигателей
13:14 1599
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
Российские войска в Беларуси. Ответ НАТО
12:59 2460
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву
Король Иордании позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
13:17 1587
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
Пашинян успокоил Пезешкиана по телефону
12:32 2521
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен
Азербайджан выделил Украине новую помощь. Киев благодарен обновлено 12:46
12:46 4941
Россия наступает и захватывает новые территории
Россия наступает и захватывает новые территории
12:04 2396
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
Герои Азербайджана поздравляют Ильхама Алиева
11:55 2450
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла
10:30 4628
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться