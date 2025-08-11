В Сумгаите расширят промышленный парк

Согласно документу, Кабинет Министров в течение трех месяцев должен принять меры по передаче в пользование Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики 26,6676 гектара земли и проинформировать об этом главу государства.

Участок, расположенный на проспекте Сюльх в городе Сумгаите, относится к категории государственных земель промышленного, транспортного, оборонного и иного назначения и находится в пользовании ОАО «Азербору». Передача будет осуществлена на правах аренды.

Министерство экономики и Исполнительная власть Сумгаита обязаны принять необходимые меры для реализации распоряжения.