Пашинян рассказал Путину о переговорах с Алиевым и Трампом

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор.

Как сообщили в пресс-службе правительства Армении, премьер-министр Никол Пашинян проинформировал президента РФ Владимира Путина об итогах встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа.

В свою очередь, в Кремле сообщили, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Баку и Ереваном. Путин также рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске.

Кроме того, были затронуты некоторые вопросы двусторонней повестки дня.