Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России

Прибалты и скандинавы заявили, что без Украины никакого мира

Лидеры Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции выразили поддержку усилиям США по достижению мира в Украине, при этом подчеркнув важность участия Киева в переговорном процессе. Об этом сообщают литовские СМИ.

В совместном заявлении лидеров «Северо-Балтийской восьмерки» подчеркивается, что прекращение российской агрессии против Украины возможно только при условии постоянного давления на Москву, продолжения поддержки Киева и проведения «решительной дипломатии». При этом, как указано в документе, мирные переговоры допустимы лишь при соблюдении «условий прекращения огня» и «полного уважения суверенитета Украины».

«Путь к миру не может быть проложен без голоса Украины. Никаких решений по Украине без Украины и никаких решений по Европе без Европы», – говорится в заявлении.

«Восьмерка» также подтвердила готовность поддерживать Украину и участвовать в поиске «справедливого, устойчивого мира, основанного на принципах Устава ООН, Хельсинкских соглашений и норм международного права».

Отметим, что на фоне подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске аналогичное заявление сделали и другие европейские лидеры. По информации агентства Bloomberg, они намерены обсудить ситуацию с Трампом до его встречи с Путиным.

Президент США Дональд Трамп 8 августа заявил, что Вашингтон предлагает вариант мирного соглашения, предусматривающий как территориальные уступки со стороны Киева, так и возврат Москвой части украинских регионов, находящихся под контролем России. При этом он подчеркнул, что «(президент Украины Владимир) Зеленский должен быть готов что-то подписать».

В тот же день Трамп выразил надежду на проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным, запланированной на 15 августа на Аляске. Позднее эту информацию подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, основное внимание в ходе переговоров будет уделено поиску вариантов устойчивого и долговременного урегулирования конфликта в Украине. 

