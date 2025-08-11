Зеленский о разгроме россиян под Покровском

Зеленский отметил, что «еще одна неделя завершилась без какой-либо попытки России согласиться с многочисленными требованиями мира и остановить убийства».

«В частности, только в зоне ответственности одной нашей 32-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области, на Покровском направлении, за неделю, с 4 по 10 августа, уничтожено 209 оккупантов. И это результат только одной нашей бригады», - отметил президент Украины.

По его словам, за неделю россияне применили против Украины более тысячи авиабомб и почти 1400 ударных дронов.

«Россия затягивает войну, а значит, заслуживает более сильного давления мира. Россия отказывается останавливать убийства, а значит, не должна получить для себя никаких наград или позитивов. И это не просто моральная позиция - это рациональная позиция. Уступки не убеждают убийцу. Но действительно сильная защита жизни останавливает убийц», - подчеркнул Зеленский.