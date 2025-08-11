USD 1.7000
Зеленский о разгроме россиян под Покровском

15:25 2440

Россия затягивает войну, поэтому заслуживает большего давления со стороны мировой общественности, написал украинский лидер Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Зеленский отметил, что «еще одна неделя завершилась без какой-либо попытки России согласиться с многочисленными требованиями мира и остановить убийства».

«В частности, только в зоне ответственности одной нашей 32-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области, на Покровском направлении, за неделю, с 4 по 10 августа, уничтожено 209 оккупантов. И это результат только одной нашей бригады», - отметил президент Украины.

По его словам, за неделю россияне применили против Украины более тысячи авиабомб и почти 1400 ударных дронов.

«Россия затягивает войну, а значит, заслуживает более сильного давления мира. Россия отказывается останавливать убийства, а значит, не должна получить для себя никаких наград или позитивов. И это не просто моральная позиция - это рациональная позиция. Уступки не убеждают убийцу. Но действительно сильная защита жизни останавливает убийц», - подчеркнул Зеленский.

Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
16:55 1290
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 4304
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 1233
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 5498
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8135
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 1353
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
16:47 859
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
16:02 1142
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
15:44 854
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
15:10 2351
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
14:59 1432

