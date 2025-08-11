USD 1.7000
Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России

В Армении скончался военнослужащий

15:33 759

Министерство обороны Армении сообщило о смерти военнослужащего Ваге Закаряна.

В ведомстве уточнили, что причины его смерти будут установлены по результатам комплексных обследований и экспертиз.

Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
16:55 1294
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 4309
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 1234
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 5498
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8135
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 1355
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
16:47 861
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
16:02 1143
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
15:44 855
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
15:10 2351
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
14:59 1432

