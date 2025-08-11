В Армении скончался военнослужащий

Министерство обороны Армении сообщило о смерти военнослужащего Ваге Закаряна.
В ведомстве уточнили, что причины его смерти будут установлены по результатам комплексных обследований и экспертиз.
