Главком ВСУ о Курской операции и северокорейских военных

15:34 1596

Прошлым летом Украина провела беспрецедентную военную операцию, войдя на территорию России в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью The Washington Post, что главной целью было отвлечь силы и технику россиян от фронта в Украине — и эта задача выполнена.

«Без Курска Россия использовала бы эти ресурсы для нападения на Украину. Сосредоточение внимания россиян на их территории помогло спасти жизни украинцев», — отметил Сырский.

По его словам, подготовка проходила в глубокой секретности, даже ближайшие союзники Киева, включая США, не были заранее проинформированы.

«Это был урок после неудачного контрнаступления 2023 года. Победы любят тишину. Они рождаются и готовятся в тишине», — добавил он.

The Washington Post пишет, что август 2024 года стал первым случаем со времен Второй мировой войны, когда иностранные войска заняли часть российской территории. Украинские силы захватили более 1000 пленных и вынудили Москву перебросить войска с других участков фронта.

Командир 82-й десантно-штурмовой бригады полковник Дмитрий Волошин признался, что, получив приказ готовить операцию, поначалу счел решение «безумным». Однако изучение карт и видеоматериалов Курской области убедило его в высоком потенциале миссии.

Через год после наступления в приграничных районах Курской области остались лишь небольшие плацдармы под контролем Украины — всего несколько десятков квадратных километров. Первоначально Киев рассчитывал использовать эти территории для обмена на оккупированные Россией регионы Украины. Ситуация осложняется тем, что президент США Дональд Трамп, готовящийся к встрече с Владимиром Путиным на Аляске, настаивает на мирном соглашении, которое, по данным источников, почти наверняка будет включать обмен территориями.

The Washington Post отмечает, что операция в Курске стала серьезным ударом по имиджу Владимира Путина, продемонстрировав неспособность Кремля защитить собственную территорию. Она вынудила Россию перераспределить силы, подняла моральный дух в Украине и укрепила уверенность западных стран в необходимости продолжения военной поддержки Киева.

По словам Сырского, переломным моментом стало участие в боях северокорейских военных. «Без корейцев у них вообще не было бы никакого успеха», — заключил он.

Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
16:55 1294
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 4313
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 1237
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 5499
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8135
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 1358
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
16:47 864
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
16:02 1143
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
15:44 855
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
15:10 2351
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
14:59 1433

