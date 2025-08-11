USD 1.7000
Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России

Azercell поздравляет школьников с успехом на Международной олимпиаде по информатике

15:40 427

Сборная Азербайджана достигла наивысшего результата за всю историю участия страны на Международной олимпиаде по информатике (IOI 2025), проходившей в столице Боливии, городе Сукре. Ученик 11-го класса Лицея им. академика Зарифы Алиевой Айхан Демирли был награжден серебряной медалью, а ученик средней школы № 157 Гасан Велиев и ученик 11-го класса лицея с физико-математическим и информатическим уклоном города Баку Эльвин Иманлы - бронзовыми медалями. Ученик 11-го класса школы-лицея «Анкара» Али Алиев был удостоен поощрительной награды.

Участие в 37-й по счету Олимпиаде приняли более 300 школьников из 98 стран. В рамках соревнований в течение двух дней они решали сложные алгоритмические задачи, демонстрируя аналитическое мышление, навыки решения проблем и программирования. Итоговые результаты оценивались по 100-балльной системе.

Азербайджан принимает участие в Международной олимпиаде по информатике с 1994 года. Так, в 1994-2019 годах школьники принесли стране 5 медалей, а с 2020 по 2025 год - 11. Достижения 2025 года являются рекордными для Азербайджана на этой Олимпиаде и особенно примечательны тем, что два наших школьника вошли в первую сотню мирового рейтинга.

Отметим, ООО Azercell Telecom совместно с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования уже на протяжении 8 лет оказывает поддержку подготовке школьников к международным олимпиадам. Цель этой инициативы - развитие знаний и навыков талантливой молодежи в ИТ- и ИКТ-сферах, а также содействие их успешным выступлениям на международных соревнованиях.

Azercell поздравляет победителей и желает им новых достижений в будущих соревнованиях!

Израиль завяз, а Турция переписывает карту
16:55 1298
Пезешкиан предупредил Пашиняна
17:18 4317
Курды не идут на мировую
16:51 1238
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
10:30 5500
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
00:54 8135
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 1361
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
16:47 865
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
16:02 1143
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
15:44 855
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
15:10 2351
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
14:59 1433

