Нетаньяху хочет взять Газу быстро

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится на финальном этапе военной кампании против движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания Ynetnews, в понедельник в Каир прибудет делегация ХАМАС для возобновления непрямых переговоров с Израилем о прекращении огня.

Делегацию возглавит лидер группировки в Газе Халиль аль-Хайя, который намерен обсудить с представителями египетской разведки планы Израиля по захвату города Газы и проведению там масштабной операции, а также возможность возобновления переговоров об освобождении израильских заложников.