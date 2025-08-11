USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Подписаться на уведомления
Азербайджан готовит ответный удар России
Новость дня
Азербайджан готовит ответный удар России

Нетаньяху хочет взять Газу быстро

15:44 856

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится на финальном этапе военной кампании против движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Мы находимся в преддверии завершения кампании», — подчеркнул премьер.

По данным издания Ynetnews, в понедельник в Каир прибудет делегация ХАМАС для возобновления непрямых переговоров с Израилем о прекращении огня.

Делегацию возглавит лидер группировки в Газе Халиль аль-Хайя, который намерен обсудить с представителями египетской разведки планы Израиля по захвату города Газы и проведению там масштабной операции, а также возможность возобновления переговоров об освобождении израильских заложников.

Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
16:55 1301
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 4322
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 1239
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 5502
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8136
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 1364
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
16:47 865
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
16:02 1144
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
15:44 857
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
15:10 2353
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
14:59 1434

ЭТО ВАЖНО

Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
16:55 1301
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 4322
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 1239
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 5502
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8136
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 1364
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
16:47 865
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
16:02 1144
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
15:44 857
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
15:10 2353
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
14:59 1434
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться