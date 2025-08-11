USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Подписаться на уведомления
Азербайджан готовит ответный удар России
Новость дня
Азербайджан готовит ответный удар России

Пашинян и Макрон обсудили итоги переговоров в Вашингтоне

15:52 675

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба армянского премьера.

Пашинян проинформировал президента Макрона о результатах встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа.

«Премьер-министр представил президенту Франции результаты переговоров, состоявшихся в Вашингтоне 8 августа 2025 года, в частности, парафирование «Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном», совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проект «Маршрут Трампа» к международному миру и процветанию», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Пашинян также подчеркнул, что установившийся мир открывает новые инвестиционные возможности не только для самой Армении, но и для всего региона Южного Кавказа.

Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
16:55 1303
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 4324
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 1240
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 5504
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8136
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 1367
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
16:47 865
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
16:02 1145
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
15:44 858
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
15:10 2354
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
14:59 1434

ЭТО ВАЖНО

Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
16:55 1303
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 4324
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 1240
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 5504
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8136
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 1367
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
16:47 865
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
16:02 1145
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
15:44 858
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
15:10 2354
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
14:59 1434
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться