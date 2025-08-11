Пашинян и Макрон обсудили итоги переговоров в Вашингтоне

Пашинян проинформировал президента Макрона о результатах встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа.

«Премьер-министр представил президенту Франции результаты переговоров, состоявшихся в Вашингтоне 8 августа 2025 года, в частности, парафирование «Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном», совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов Минской группы ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности, а также проект «Маршрут Трампа» к международному миру и процветанию», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Пашинян также подчеркнул, что установившийся мир открывает новые инвестиционные возможности не только для самой Армении, но и для всего региона Южного Кавказа.