Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным

«Освобождение Газы от ХАМАС — это одно, а от палестинцев — другое. Первое можно назвать освобождением. Однако изгнание народа с его земли — это совсем другое, и этот термин кажется мне совершенно неуместным», — сказал Крозетто.

По его словам, «законная защита демократии перед лицом ужасного террористического акта больше не убедительна. Перед нами другой план: захват чужой территории, сопряженный с риском гуманитарной катастрофы».

«Я думаю, что оккупация Газы и некоторые серьезные события на Западном берегу реки Иордан знаменуют собой качественный скачок вперед, и необходимо принять решения, которые заставят Нетаньяху задуматься. И это не будет шагом против Израиля, а способом спасти этих людей от правительства, потерявшего разум и человечность. Мы всегда должны отличать правительства от государств и народов, а также от религий, которые они исповедуют. Это относится и к Нетаньяху, и к Путину, чьи методы стали опасно схожими», - добавил министр.