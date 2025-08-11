Канада о том, как Трамп примирил Азербайджан и Армению

Канада приветствует соглашения, достигнутые на прошлой неделе между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Парафировав мирное соглашение и признав суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и Армении, эти страны предприняли важные шаги на пути к достижению справедливого и прочного мира для народов региона.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Канады Аниты Ананд.

Согласно ее заявлению, Канада высоко ценит лидерство президента США Дональда Трампа и успехи Вашингтона в достижении соглашения. Подобные соглашения, достигнутые путем дипломатических переговоров, открывают четкий путь к всеобъемлющему миру между Азербайджаном и Арменией.