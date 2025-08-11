Украина получила полтора миллиарда российских денег

Третий транш в размере €1,6 млрд, полученный от замороженных активов Центробанка России, направлен на поддержку Украины, сообщает Еврокомиссия.

Средства так называемой «сверхприбыли» в виде процентов от денежных остатков активов Центрального банка России, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг, были получены ЕС 8 августа.

«Активы заморожены в рамках санкций ЕС, введенных в ответ на продолжающуюся войну России против Украины. В то время они сами остаются заблокированными, проценты по денежным остаткам могут быть использованы для поддержки Украины», - указывают в ЕС.

Это третий транш, полученный ЕС после первого транша, предоставленного в июле 2024 года, и второго транша, предоставленного в апреле 2025 года. Он охватывает доходы, накопленные в первой половине 2025 года, указывает ЕК.

В Брюсселе отмечают, что 90% средств первых двух траншей были направлены на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% - через Фонд Украины.

Начиная с третьего транша, 95% средств будут использованы для поддержки Украины через Механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), а 5% — через EPF.