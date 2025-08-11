USD 1.7000
Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России

Украина получила полтора миллиарда российских денег

16:12

Третий транш в размере €1,6 млрд, полученный от замороженных активов Центробанка России, направлен на поддержку Украины, сообщает Еврокомиссия.

Средства так называемой «сверхприбыли» в виде процентов от денежных остатков активов Центрального банка России, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг, были получены ЕС 8 августа.

«Активы заморожены в рамках санкций ЕС, введенных в ответ на продолжающуюся войну России против Украины. В то время они сами остаются заблокированными, проценты по денежным остаткам могут быть использованы для поддержки Украины», - указывают в ЕС.

Это третий транш, полученный ЕС после первого транша, предоставленного в июле 2024 года, и второго транша, предоставленного в апреле 2025 года. Он охватывает доходы, накопленные в первой половине 2025 года, указывает ЕК.

В Брюсселе отмечают, что 90% средств первых двух траншей были направлены на поддержку Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% - через Фонд Украины.

Начиная с третьего транша, 95% средств будут использованы для поддержки Украины через Механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), а 5% — через EPF.

Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
16:55 1310
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 4335
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 1245
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 5507
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8138
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 1369
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
16:47 868
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
16:02 1149
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
15:44 859
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
15:10 2355
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
14:59 1434

