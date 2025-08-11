Иран задержал иностранный нефтяной танкер

Иранские пограничники задержали иностранный танкер с грузом более двух миллионов литров дизельного топлива, стоимость которого оценивается в 18 миллионов долларов. Об этом в понедельник сообщило государственное агентство Mehr.

По данным агентства, судно под названием Phoenix было остановлено в акватории провинции Хормозган. Страна, под флагом которой шел танкер, не раскрывается.

Иранские власти квалифицировали груз как контрабандный. На борту находилось 17 человек — все они являются иностранными гражданами. Экипаж задержан, в отношении них начато расследование.