Азербайджан готовит ответный удар России
Иран задержал иностранный нефтяной танкер

Иранские пограничники задержали иностранный танкер с грузом более двух миллионов литров дизельного топлива, стоимость которого оценивается в 18 миллионов долларов. Об этом в понедельник сообщило государственное агентство Mehr.

По данным агентства, судно под названием Phoenix было остановлено в акватории провинции Хормозган. Страна, под флагом которой шел танкер, не раскрывается.

Иранские власти квалифицировали груз как контрабандный. На борту находилось 17 человек — все они являются иностранными гражданами. Экипаж задержан, в отношении них начато расследование.

Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Курды не идут на мировую
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
