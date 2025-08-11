Вертолеты МЧС тушат пожары в Агдере и Зангилане

Мероприятия по тушению пожаров на открытых территориях вблизи сел Ортакенд и Суговушан Агдеринского района, а также в городе Зангилане ведутся без перерыва. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

По информации ведомства, несмотря на жаркую и ветреную погоду, силы МЧС смогли локализовать очаги возгорания в горной местности со сложным рельефом в направлении сел Чёрекли и Йемишджанлы Ходжавендского района, предотвратив их распространение на соседние территории.

В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации пожаров. В операции задействованы сотрудники Государственной службы пожарной охраны и вертолеты авиационного отряда МЧС.