Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и трех человек, проинформированных о внутренних дискуссиях.

Белый дом рассматривает возможность приглашения украинского президента Владимира Зеленского на Аляску в преддверии встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Встреча президентов России и США назначена на 15 августа на Аляске. Договоренность о ней была достигнута после визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа 6 августа.

Это произошло после того, как 8 августа истек срок дедлайна Трампа на перемирие в Украине. Американский президент предупреждал о вторичных пошлинах для покупателей российских углеводородов. В тот день он заявил, что «все будет зависеть от Путина», а в ночь на 9 августа Трамп анонсировал их встречу.

Зеленский не обозначен официально ни одной из сторон как участник встречи на Аляске. Однако накануне представитель США в НАТО Мэтью Уитакер допустил, что украинский президент может участвовать в переговорах, но решение, по его словам, «будет принимать президент».

Глава России на прошлой неделе назвал возможной встречу с Зеленским, но при создании «определенных условий». Путин тогда также добавил, что до создания таких условий «пока далеко».