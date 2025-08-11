USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Подписаться на уведомления
Азербайджан готовит ответный удар России
Новость дня
Азербайджан готовит ответный удар России

Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?

16:47 871

Белый дом рассматривает возможность приглашения украинского президента Владимира Зеленского на Аляску в преддверии встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и трех человек, проинформированных о внутренних дискуссиях.

Встреча президентов России и США назначена на 15 августа на Аляске. Договоренность о ней была достигнута после визита в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа 6 августа.

Это произошло после того, как 8 августа истек срок дедлайна Трампа на перемирие в Украине. Американский президент предупреждал о вторичных пошлинах для покупателей российских углеводородов. В тот день он заявил, что «все будет зависеть от Путина», а в ночь на 9 августа Трамп анонсировал их встречу.

Зеленский не обозначен официально ни одной из сторон как участник встречи на Аляске. Однако накануне представитель США в НАТО Мэтью Уитакер допустил, что украинский президент может участвовать в переговорах, но решение, по его словам, «будет принимать президент».

Глава России на прошлой неделе назвал возможной встречу с Зеленским, но при создании «определенных условий». Путин тогда также добавил, что до создания таких условий «пока далеко».

Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
16:55 1318
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 4347
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 1248
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 5509
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8140
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 1372
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
16:47 872
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
16:02 1154
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
15:44 861
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
15:10 2359
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
14:59 1436

ЭТО ВАЖНО

Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
16:55 1318
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 4347
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 1248
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 5509
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8140
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 1372
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
16:47 872
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
16:02 1154
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
15:44 861
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
15:10 2359
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
14:59 1436
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться