Азербайджан готовит ответный удар России
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает пресс-служба армянского премьера.

Премьер-министр представил президенту Турции результаты переговоров, состоявшихся 8 августа в Вашингтоне, в частности, парафирование «Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном», совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов МГ ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций, а также проект «Путь Трампа во имя международного мира и процветания».

Премьер-министр отметил, что установление мира между Арменией и Азербайджаном создает возможность для установления нового качества регионального сотрудничества.

Также были обсуждены вопросы двусторонней повестки Армения–Турция, в частности, ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Премьер-министр отметил, что атмосфера для их реализации сейчас более благоприятная, чем когда-либо.

Собеседники договорились продолжить активный политический диалог.

