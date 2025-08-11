Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере

Премьер-министр представил президенту Турции результаты переговоров, состоявшихся 8 августа в Вашингтоне, в частности, парафирование «Соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном», совместное обращение в ОБСЕ о роспуске механизмов МГ ОБСЕ, разблокирование региональных коммуникаций, а также проект «Путь Трампа во имя международного мира и процветания».

Премьер-министр отметил, что установление мира между Арменией и Азербайджаном создает возможность для установления нового качества регионального сотрудничества.

Также были обсуждены вопросы двусторонней повестки Армения–Турция, в частности, ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Премьер-министр отметил, что атмосфера для их реализации сейчас более благоприятная, чем когда-либо.

Собеседники договорились продолжить активный политический диалог.