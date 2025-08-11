Курды не идут на мировую

Конфликт между сирийским правительством и курдскими силами, объединенными в коалиции Сирийских демократических сил (СДС), вошел в новую фазу, угрожая срывом и без того хрупких переговоров по будущему северо-востока страны. Официальный Дамаск объявил об отказе участвовать в запланированных в Париже посреднических встречах, что фактически замораживает диалог по ключевому вопросу — интеграции ополченцев СДС в государственные структуры. СДС, опирающиеся на курдское большинство и пользующиеся поддержкой США, являются военным крылом de facto независимой курдской администрации, контролирующей обширные территории Восточной Сирии. Отказ Дамаска стал ответом на прошедшую в пятницу в городе Хасака конференцию «Единство позиции по северо-восточной Сирии», организованную СДС. В мероприятии участвовали представители различных этнических и религиозных общин, включая духовного лидера друзской общины Сирии Хикмата аль-Хаджри, подключившегося по видеосвязи.

Именно фигура аль-Хаджри, сыгравшего заметную роль в июльских столкновениях между друзами и проправительственными силами в провинции Эс-Сувейда, вызвала особое раздражение в Дамаске. Для правительства аш-Шараа его участие стало свидетельством того, что СДС пытаются создать широкий фронт оппозиционных сил, используя площадки, альтернативные государственным. В официальном заявлении, распространенном сирийским агентством САНА, правительство обвинило СДС в отходе от достигнутых ранее договоренностей и в подрыве переговорного процесса. «Мы не сядем за стол переговоров с теми, кто стремится возродить эпоху старого режима, ни под каким названием или в каких-либо рамках», — заявили в Дамаске, потребовав «искреннего присоединения к реализации соглашения от 10 марта» и настаивая, что любые переговоры должны проходить исключительно в Дамаске - «законном месте проведения любого национального диалога».

Напомним, парижская встреча, организуемая при посредничестве Франции, изначально была намечена на конец июля, но ее отложили из-за острых разногласий по интеграции кадров СДС в государственные институты. Новая дата переговоров так и не была назначена. Особое раздражение Дамаска вызвали резолюции конференции в Хасаке, призывающие к созданию новой конституции и переходу Сирии к децентрализованной федеральной системе. Для режима это равносильно угрозе территориальной целостности. «Будущее страны будет определено референдумом и стабильной конституцией, а не соглашениями групп интересов», — подчеркивается в заявлении правительства. Далее в этом документе конференция описывается как «попытка уклониться от будущих обязательств и разделить страну при внешней поддержке» и как «хрупкий альянс субъектов, живущих в виртуальной реальности при помощи иностранных элементов». По версии Дамаска, участники мероприятия действуют из личных интересов, а не от имени широкой общественности.