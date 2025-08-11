Израиль завяз, а Турция переписывает карту

Израиль застрял в собственных спорах о том, что делать с сектором Газа: оставить ли там военное присутствие, передать ли управление «какому-то» правительству, выдавить ли ХАМАС военным или дипломатическим путем. Дискуссии тянутся месяцами, но за пределами израильской политической сцены идет куда более важная партия, и в этой игре Израиль пока что даже не за столом.

Турция под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана использует войну в Газе как трамплин. И делает это хладнокровно, методично и без лишнего шума. Анкара — мастер политической игры: оплот мусульманского сопротивления против христианско-иудейского крестового похода, и одновременно член НАТО, способный договариваться с Вашингтоном и торговаться за место в западной системе безопасности. Сегодня главная турецкая ставка — Северный ближневосточный экономический коридор. Под американской эгидой и при посредничестве в мирном договоре между Азербайджаном и Арменией Эрдоган получает ключевой транзитный маршрут через Зангезурский коридор. Этот путь соединяет Центральную Азию и Европу, превращая Турцию в логистическое «горло» региона. Израиль, мечтавший о собственном Южном коридоре через Индию и арабские страны, остается с амбициями, но без инициативы. Удар по израильским планам усиливает охлаждение между США и Индией. Конфронтация Дональда Трампа с Нарендрой Моди, приведшая к тарифам в 50 процентов на индийский экспорт в США, убивает перспективы южной оси. На этом фоне северная — турецкая — линия только укрепляется.