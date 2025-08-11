В Украине удвоят выпуск 155-мм артснарядов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует удвоить мощности строящегося в Украине завода по производству 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер.
По его словам, украинская сторона стремится снизить зависимость от поставок боеприпасов со стороны западных партнеров и увеличить собственное производство.
Изначально планировалось, что предприятие будет выпускать 150 тысяч снарядов в год, однако по просьбе украинских властей мощность решили увеличить до 300 тысяч. Ожидается, что выйти на этот объем завод сможет в течение 1–2 лет.
Запуск предприятия запланирован на следующий год.