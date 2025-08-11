USD 1.7000
Азербайджан готовит ответный удар России
Азербайджан готовит ответный удар России

В Украине удвоят выпуск 155-мм артснарядов

17:29 311

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует удвоить мощности строящегося в Украине завода по производству 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Об этом заявил генеральный директор компании Армин Паппергер.

По его словам, украинская сторона стремится снизить зависимость от поставок боеприпасов со стороны западных партнеров и увеличить собственное производство.

Изначально планировалось, что предприятие будет выпускать 150 тысяч снарядов в год, однако по просьбе украинских властей мощность решили увеличить до 300 тысяч. Ожидается, что выйти на этот объем завод сможет в течение 1–2 лет.

Запуск предприятия запланирован на следующий год.

Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
16:55 1329
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 4365
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 1257
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 5515
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8141
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 1379
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
16:47 877
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
16:02 1155
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
15:44 862
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
15:10 2366
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
14:59 1439

