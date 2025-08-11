Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией, подписанное в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа, будет предшествовать его подписанию, отмечается в официально опубликованном тексте парафированного мирного соглашения.

В официально опубликованном тексте соглашения между Азербайджаном и Арменией закреплены пять принципов, предложенных Азербайджаном, в том числе признание суверенитета и территориальной целостности, а также отказ от взаимных территориальных претензий.

Статья 1 связывает признание суверенитета с превращением административных границ союзных республик СССР в международные границы, что, как подчеркивается, закрепляет нахождение Карабаха в составе Азербайджана.

Статья 2 запрещает Армении предъявлять претензии на Карабах в будущем и обязывает не допускать действий, создающих угрозу территориальной целостности Азербайджана. Документ также содержит обязательства сторон не применять силу, не предоставлять территорию для агрессии третьих стран и не размещать на границе войска этих стран.

Отдельные статьи посвящены делимитации границы, поиску пропавших без вести, борьбе с сепаратизмом, а также юридическому принципу, что внутренние законы не могут служить основанием для невыполнения международных обязательств.

Статья 15 закрепляет отказ сторон от взаимных претензий в международных инстанциях и обязывает Армению не участвовать в действиях третьих сторон, направленных против Азербайджана, в том числе по вопросам возвращения армян в Карабах, прав собственности и культурного наследия.

«После обмена ратифицированного документами данного соглашения стороны (в течение дня) установят между собой дипломатические отношения в соответствии с положениями Конвенций о дипломатических и консульских отношениях (1961 и 1963 годов)», - отмечается в тексте документа.