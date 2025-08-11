USD 1.7000
EUR 1.9842
RUB 2.1251
Подписаться на уведомления
Азербайджан готовит ответный удар России
Новость дня
Азербайджан готовит ответный удар России

Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

17:39 463

Парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией, подписанное в Вашингтоне с участием президента США Дональда Трампа, будет предшествовать его подписанию, отмечается в официально опубликованном тексте парафированного мирного соглашения.

В официально опубликованном тексте соглашения между Азербайджаном и Арменией закреплены пять принципов, предложенных Азербайджаном, в том числе признание суверенитета и территориальной целостности, а также отказ от взаимных территориальных претензий.

Статья 1 связывает признание суверенитета с превращением административных границ союзных республик СССР в международные границы, что, как подчеркивается, закрепляет нахождение Карабаха в составе Азербайджана.

Статья 2 запрещает Армении предъявлять претензии на Карабах в будущем и обязывает не допускать действий, создающих угрозу территориальной целостности Азербайджана. Документ также содержит обязательства сторон не применять силу, не предоставлять территорию для агрессии третьих стран и не размещать на границе войска этих стран.

Отдельные статьи посвящены делимитации границы, поиску пропавших без вести, борьбе с сепаратизмом, а также юридическому принципу, что внутренние законы не могут служить основанием для невыполнения международных обязательств.

Статья 15 закрепляет отказ сторон от взаимных претензий в международных инстанциях и обязывает Армению не участвовать в действиях третьих сторон, направленных против Азербайджана, в том числе по вопросам возвращения армян в Карабах, прав собственности и культурного наследия.

«После обмена ратифицированного документами данного соглашения стороны (в течение дня) установят между собой дипломатические отношения в соответствии с положениями Конвенций о дипломатических и консульских отношениях (1961 и 1963 годов)», - отмечается в тексте документа.

Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
16:55 1330
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 4366
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 1257
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 5515
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8141
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 1380
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
16:47 877
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
16:02 1155
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
15:44 862
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
15:10 2366
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
14:59 1439

ЭТО ВАЖНО

Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
16:55 1330
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна обновлено 17:18
17:18 4366
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую наша корреспонденция
16:51 1257
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет колонка посла; все еще актуально
10:30 5515
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье наша аналитика; все еще актуально
00:54 8141
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 1380
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
Белый дом пригласит Зеленского на Аляску?
16:47 877
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
Министр обороны Италии сравнил Нетаньяху с Путиным
16:02 1155
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
Нетаньяху хочет взять Газу быстро
15:44 862
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
Инфляция в Азербайджане: что подорожало, а что подешевело?
15:10 2366
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
Замглавы МИД Армении турецким журналистам о важности встречи Трампа, Алиева и Пашиняна
14:59 1439
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться