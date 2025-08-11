Зеленский призвал Индию сократить закупки нефти у России

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого обсуждался вопрос экспорта российской нефти.

Как сообщил Зеленский в Telegram, беседа была продолжительной и охватывала ключевые темы двустороннего сотрудничества и международной дипломатии. Президент проинформировал индийского премьера о российских ударах по украинским городам и селам, в том числе об атаке на автовокзал в Запорожье.

Зеленский подчеркнул, что в момент, когда появилась дипломатическая возможность завершить войну, Россия продолжает демонстрировать лишь стремление к оккупации и насилию.

По его словам, Индия поддерживает мирные инициативы и участие Украины в мирных процессах. Украинский лидер отметил, что необходимо ограничивать экспорт российских энергоносителей, включая нефть, чтобы уменьшить потенциал РФ и ее способность финансировать войну.

Стороны также договорились о встрече в сентябре на Генассамблее ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел дополнительные 25% тарифы против Индии, обвинив Дели в сохранении импорта российской нефти несмотря на войну в Украине.