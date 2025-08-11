USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Зеленский призвал Индию сократить закупки нефти у России

17:49 591

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в ходе которого обсуждался вопрос экспорта российской нефти.

Как сообщил Зеленский в Telegram, беседа была продолжительной и охватывала ключевые темы двустороннего сотрудничества и международной дипломатии. Президент проинформировал индийского премьера о российских ударах по украинским городам и селам, в том числе об атаке на автовокзал в Запорожье.

Зеленский подчеркнул, что в момент, когда появилась дипломатическая возможность завершить войну, Россия продолжает демонстрировать лишь стремление к оккупации и насилию.

По его словам, Индия поддерживает мирные инициативы и участие Украины в мирных процессах. Украинский лидер отметил, что необходимо ограничивать экспорт российских энергоносителей, включая нефть, чтобы уменьшить потенциал РФ и ее способность финансировать войну.

Стороны также договорились о встрече в сентябре на Генассамблее ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел дополнительные 25% тарифы против Индии, обвинив Дели в сохранении импорта российской нефти несмотря на войну в Украине.

Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
Алиев созвонился с эмиром Катара: что обсудили
20:25 66
Снимок египтян: Газу превратили в вымершую цивилизацию
Снимок египтян: Газу превратили в вымершую цивилизацию
19:39 984
Раскол в Иране из-за «маршрута Трампа». Аятоллы угрожают, а реформаторы заглаживают
Раскол в Иране из-за «маршрута Трампа». Аятоллы угрожают, а реформаторы заглаживают
14:05 3644
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
18:18 4281
Гурбан Гурбанов об ответном матче со «Шкендией» и интересе к нему со стороны московского «Спартака»
Гурбан Гурбанов об ответном матче со «Шкендией» и интересе к нему со стороны московского «Спартака»
18:33 1888
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
Израиль завяз, а Турция переписывает карту
16:55 3309
Пезешкиан предупредил Пашиняна
Пезешкиан предупредил Пашиняна
17:18 7632
Курды не идут на мировую
Курды не идут на мировую
16:51 2635
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
Зеленский Алиеву… Новый отсчет
10:30 6152
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
Все смешалось: Путин, Трамп, Уиткофф, Зеленский, Донбасс, Ди Вэнс... Запорожье
00:54 8423
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
Пашинян – Эрдогану о благоприятной атмосфере
16:48 2586

