Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Суд признал задержание Карапетяна незаконным

17:56 1553

Апелляционный суд признал неправомерным задержание бизнесмена Самвела Карапетяна. Об этом сообщила в социальных сетях его адвокат Лиана Гаспарян.

По ее словам, суд установил, что предприниматель был незаконно задержан и содержался под стражей более девяти часов. Таким образом, апелляционная инстанция зафиксировала очередное нарушение в рамках уголовного дела против Карапетяна.

Адвокат также отметила, что суд первой инстанции под председательством судьи Артака Карапетяна, принимая решение об аресте, не учел этот факт.

Карапетян 18 июня был арестован на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Апелляционный суд Армении оставил его под арестом.

