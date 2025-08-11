Тегеран и Багдад скрепили соглашение по безопасности

Иран и Ирак подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, передает иранское агентство Mehr.

Документ был подписан в понедельник в Багдаде секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и советником по национальной безопасности Ирака Касимом аль-Араджи.

«Мы разработали соглашение по безопасности с Ираком, что является очень важной темой. Подход Ирана к отношениям с соседями базируется на том, что безопасность иранцев находится в центре внимания. Но при этом Иран в таких вопросах уделяет внимание и соседним странам», – заявил Лариджани.

Он также сообщил, что в ходе визита намерен обсудить с иракскими властями перспективы расширения двустороннего сотрудничества.

После завершения переговоров Лариджани планирует отправиться в Ливан.

Предыдущее соглашение о координации мер по охране совместной границы Иран и Ирак заключили в 2023 году.